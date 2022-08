Aumento delle tariffe Atm: è scontro fra Regione e Comune

E' scontro fra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'aumento delle tariffe Atm di 20 centesimi: per la Giunta comunale è colpa di Regione, ma per la Lega l'aumento "non è obbligatorio".

Aumento tariffe Atm: lo scontro fra centrosinistra e centrodestra

In vista un aumento delle tariffe dei biglietti di circa 20 centesimi per bus, metropolitana e treno con il biglietto Atm. La decisione presa segue le indicazioni di una norma regionale che prevede la possibilità di aumentare la tariffa seguendo l'aumento dell'inflazione. A crescere sarà il costo dei biglietti singoli e dei carnet, non quello degli abbonamenti che rimarranno invariati.