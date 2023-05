Attacchi alla Giunta per l'uomo nudo per strada: "Non c'è limite alla peggior politica"

Duro affondo del Partito democratico di Legnano nei confronti degli esponenti del centrodestra che hanno cavalcato la notizia dell'uomo che mercoledì 24 maggio 2023 correva completamente nudo in via 20 Settembre lanciando capi di vestiario contro i passanti.

La dura replica del Pd alle critiche social per l'uomo nudo per strada

Così il comunicato dei dem, diffuso nella serata di ieri, venerdì 26 maggio:

"Due giorni fa una persona con palesi disturbi psichici si aggirava per alcune vie dell’Oltrestazione senza addosso alcun vestito. La Polizia Locale, informata, è prontamente intervenuta portandola in ospedale. L’episodio è stato commentato sui social con cattiveria, crudele sarcasmo e, da parte di una certa destra populista, in modo strumentale per attaccare la Giunta e i partiti che la sostengono, in particolare il Partito democratico, come se la Giunta e i partiti di maggioranza fossero i responsabili o ancora peggio la causa dell’episodio. Questo dimostra come il dibattito politico, che dovrebbe essere il sale della convivenza civile e della democrazia, abbia raggiunto un livello di bassezza tale da lasciare senza parole".

"Non ci faremo mai risucchiare in questo vortice di urla e di offese"

Il Partito democratico stigmatizza in particolar modo il ricorso al disagio mentale di una persona per sferrare un attacco politico:

"Usare le problematiche mentali e il disagio di una persona per attaccare, accusare, calunniare l’avversario politico è la dimostrazione di un modo di far politica solo urlato, arrogante e provocatorio. Un metodo chiassoso e improduttivo portato avanti da alcune forze politiche, anche nelle sedi istituzionali, dalle commissioni consiliari al Consiglio comunale, svilendo ogni tentativo di confronto, di ascolto reciproco e di collaborazione. Il Partito Democratico non si farà mai risucchiare in questo vortice di urla e di offese, a volte anche personali, che nulla hanno di democratico e civile, continuando a invitare tutte le forze politiche a un confronto sereno, rispettoso e costruttivo e, là dove necessiti, a prendere le distanze da chi invece vorrebbe che a prevalere fosse l’insulto e la prevaricazione".