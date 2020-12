Assunzione di un dirigente bloccata per vizio di forma: la politica di Legnano si scatena

Bufera di fine anno su Palazzo Malinverni per la selezione di un dirigente bloccata per vizio di forma. Si tratta dell’architetto Luigi Fregoni: lunedì era stato individuato come responsabile del settore Opere pubbliche del Comune di Legnano e appena 24 ore dopo il sindaco Lorenzo Radice si è visto costretto a fare retromarcia, dopo che il segretario comunale ha ravvisato l’ipotesi di un vizio di forma nella procedura che ha portato alla sua scelta (la presenza di una persona estranea alla Giunta durante la selezione dei candidati). Questo ha scatenato i commenti del mondo della politica…

“Il gruppo Consigliare Fratelli d’Italia ed il Circolo Carlo Borsani Legnano alla luce di quanto emerso ieri sera in Consiglio Comunale prende atto della imbarazzante figura fatta dall’amministrazione a seguito dell’incapacità di gestire la nomina del Dirigente di uno sei Settori più importanti di Palazzo Malinverni.

Già dal primo atto di un certo rilievo nascono dubbi sulle competenze che la Giunta possa avere per amministrare la Città di Legnano.

Il “coraggio” tanto sbandierato in campagna elettorale non si è minimamente visto nell’affrontare la discussione tant’è che nessuno dei consiglieri di maggioranza ha espresso parere su quanto accaduto, neanche un piccolo dovuto richiamo al Sindaco di prestare più attenzione nell’esecuzione di certi atti.

Si è visto solo il “coraggio” di attaccare sul personale un consigliere di minoranza che denota la mancanza di argomenti a supporto dell’operato del Sindaco.

Possiamo solo “immaginare” cosa sarebbe successo se questo scivolone fosse stato fatto dai partiti di destra, a dire il vero l’abbiamo già visto con la precedente amministrazione.

Ci saremmo “immaginati” di vedere il “coraggio” del comitato legalità nel denunciare quanto accaduto ma anche qui il “coraggio” è stato solo frutto della nostra “immaginazione”.

Possiamo solo “immaginare” in un Consiglio Comunale a Palazzo cosa sarebbe successo, dove non si poteva togliere la parola mettendo a tacere i consiglieri di minoranza spegnendo i microfoni.

Disattivare la chat su YouTube dopo i primi commenti negativi denota la mancanza di “coraggio” di prendere in considerazione il parere dei Legnanesi e lasciandoci solo “immaginare” cosa avrebbero voluto scrivere.

Il Signor Sindaco ha dichiarato che ha annullato il tutto riaprendo un nuovo bando per la selezione del Dirigente; e chi pagherà i costi del nuovo bando?

Probabile che ci sia un risparmio fatto dalla diminuzione del personale negli anni precedenti che ci consenta di avere soldi da spendere in modo facile tanto da assumere due figure per la comunicazione con un esborso di 80mila euro, per fare? Per dire che sta nevicando, di consigliare di mettere le scarpe adatte, di uscire solo in caso di necessità?

I Legnanesi non hanno bisogno di questi consigli…

Probabile che si stia pensando alla prossima filastrocca per gli auguri di Pasqua!?!”