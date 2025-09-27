Asfaltature, dal Pd critiche per le condizioni delle strade cittadine

«La situazione delle strade nel nostro comune è un vero e proprio scandalo. Ridotte a un colabrodo, rappresentano un pericolo costante per la sicurezza dei cittadini». Esordisce così il comunicato della consigliera del Pd Bareggio Tina Ciceri, con cui denuncia lo stato delle strade cittadine.

Le asfaltature tengono banco nella politica bareggese

Una situazione delicata, soprattutto a livello viabilistico, per la quale l’esponente dem punta il dito direttamente contro l’assessore ai Lavori pubblici Raffaella Gambadoro:

«Nonostante le numerosi segnalazioni sembra essere assente o, peggio ancora, disinteressata alla questione. È inaccettabile che il cittadini debbano subire le conseguenze di una gestione palesemente inadeguata. Paghiamo le tasse per avere strade sicure e funzionanti, non per vedere il nostro comune messo in questa situazione. L’assessore Gambadoro dovrebbe prendere atto e agire con urgenza. I cittadini meritano risposte concrete e azioni decisive, non promesse vuote. È tempo di chiedere conto all’assessore e all’Amministrazione comunale per la loro gestione della manutenzione stradale. I cittadini non possono più essere ignorati» conclude Ciceri, non nuova a dichiarazioni su questo tema specifico.

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che ha così risposto all’agguerrita consigliera:

«Abbiamo già spiegato in altre occasioni che, essendo ancora in corso sia i lavori per la fibra sia gli scavi per l’illuminazione pubblica, non avrebbe avuto senso predisporre un importante piano strade poiché avremmo rischiato di vederle manomesse nel giro di poco tempo. In questo caso cosa avrebbe detto la minoranza? Ovviamente ci avrebbe accusato di spreco di soldi pubblici».

L’assessore prosegue chiarendo come l’Amministrazione comunale sia comunque ben consapevole