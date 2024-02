Arriva la primavera e sbocciano le opere

Arriva la primavera e Arese cambia look grazie a una serie di interventi decisi dalla Giunta guidata dal sindaco Luca Nuvoli .

Opere attese da tempo che hanno dovuto "fare i conti" con la burocrazia

Opere attese da tempo, ma che hanno dovuto però «fare i conti» con i tempi della burocrazia anche se ora sono state sbloccate. «Una delle problematiche maggiormente sentita in paese è quella delle strade e dei marciapiedi - spiega il primo cittadino aresino - E’ dal primo giorno del mio insediato che sto lavorando per questo. A fine marzo, al massimo nella prima settimana di aprile partiranno una serie di interventi sulle strade e sui marciapiedi per un milione di euro, inoltre ogni anno saranno stanziati 500-600mila euro per questo tipo di interventi».

Dalle strade alla Rsa Gallazzi-Vismara dove sarà eseguito un intervento di riqualificazione ambientale

Dalle strade alla casa di riposo Gallazzi-Vismara dove sarà eseguito un importante intervento. «Il primo marzo partirà la riqualificazione dello stabile - afferma - Un intervento di progettazione energetica e riqualificazione ambientale di cui la struttura aveva bisogno. Una operazione che farà uscire dalle casse comunali più di 500mila euro». Anziani ma anche giovani e persone di mezza età, la Giunta Nuovoli nei prossimi mesi interverrà anche sulla piscina comunale situata all’interno del centro sportivo. «Per quanto riguarda la piscina abbiamo pubblicato il bando di gara ed entro metà marzo sapremo chi si occuperà dell’intervento che costerà 8 milioni e mezzo».

Interventi anche nelle scuole e nelle case comunali

Interventi previsti anche nelle scuole per 150mila euro e lavori nelle case comunali di via Repubblica con la sistemazione delle caldaie e successivamente anche del tetto. «Un’altra opera importante che porteremo a termine è quella della riorganizzazione e sistemazione dell’area mercato in modo da renderla più sicura - ha proseguito il sindaco - Gli interventi che saranno eseguiti permetteranno di radunare tutte le bancarelle in una zona in modo da occupare tutti gli spazi vuoti e di liberare quelli in fondo al mercato dove saranno realizzati dei nuovi posteggi a favore dei cittadini e il sabato dei clienti del mercato».

Nel 2025, invece, la riorganizzazione del centro storico

Tutto questo in attesa dell’arrivo del prossimo anno, quando la Giunta Nuvoli porterà a termine un altro importante progetto atteso dai cittadini ovvero la riorganizzazione del centro storico e dei posteggi di via Orti e via Giardini.