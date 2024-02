Un’ottima chiusura del 2023 per IL CENTRO, uno degli shopping mall più grandi d’Europa, che ha registrato per l’anno che si è appena concluso importanti risultati: circa 20 milioni di visite, dato confermato anche da una considerevole presenza di flussi turistici internazionali e di Paesi vicini come la Svizzera, grazie al tax free shopping.

"Il Centro" di Arese ha chiuso il 2023 con ottime performance

Il significativo numero di presenze è sottolineato ulteriormente anche dai dati sugli indici delle affluenze del mercato dei centri commerciali italiani che evidenziano per IL CENTRO un incremento del 20% nel 2023 verso il 2019 rispetto alla media dei player nazionali che continuano a registrare rispetto all’anno pre-pandemico un trend negativo (fonte Microlog).

Il fatturato 2023 de IL CENTRO supera i 900 milioni di euro con una crescita importante rispetto all’anno precedente. Dato che include anche la vendita sempre più importante derivata da spazi dedicati a temporary corner e mall domination (vendita di spazi adv digitali e non, all’interno della galleria).

Le positive performance del mall, che conta oltre 3.500 dipendenti (indotto escluso), sono state registrate in tutti i settori ma note importanti emergono dal settore dell’abbigliamento con un +9% e un +17% per il comparto ristorazione (vs 2022), confermando così IL CENTRO leader italiano nel settore dei centri commerciali.

Il commento agli ottimi risultati

"Gli importanti risultati raggiunti dalla nostra galleria commerciale di Arese rafforzano la scelta di avere all’interno de IL CENTRO una customer experience con aree di eccellenza per lo shopping, il food e le attività attrattive dedicate ai nostri clienti - commenta Laura Di Paola, Responsabile Branding&Contents Iper La grande i e Marketing Gallerie Commerciali Finiper Canova Group -. L’identità progettuale della nostra galleria commerciale si basa proprio su elementi chiave come cura, accoglienza e un merchandising mix che oltrepassano l’esperienza di acquisto e coinvolgono al meglio i visitatori di tutte le età. Ma crediamo che anche l’intrattenimento sia importante e, proprio per questo, creiamo un’offerta integrata con il resto dei servizi che possa coinvolgere i consumatori e le loro famiglie ospitando manifestazioni, progetti ed eventi durante tutto l’anno, così come è stato fatto in questi ultimi 12 mesi di attività".

Tra le performance più significative de IL CENTRO nel 2023: le vendite delle gift card, pari a 45.000, hanno registrato un giro di affari di 4,6 milioni di euro, l’opening di importanti brand quali Legami, Nashi Argan, Alviero Martini 1° Classe, Intimissimi Uomo, Tezenis Kids, il restyling di JD Sports con un significativo ampliamento dello spazio, e ancora il redesign di Swarovski, Bata e AW Lab. Fiore all’occhiello, infatti, della galleria commerciale la presenza, con la copertura totale degli spazi, di numerose insegne fortemente attrattive per i visitatori come Primark, Zara, Pull&Bear, Bershka,

Stradivarius, Oysho nell’apparel e Starbucks, KFC, Cioccolati Italiani, Fra Diavolo nel food&beverage, solo per citare alcuni esempi.

Un trend positivo anche nei primi giorni del 2024

Il positivo trend dello shopping mall di Arese è confermato anche dai numeri registrati nei primi 11 giorni del 2024 che ha visto l’avvio dei saldi invernali con un’affluenza di visitatori del +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in controtendenza con l’andamento del mercato dei centri commerciali che rileva un -1,9% (fonte Microlog, periodo 5-15 gennaio 2024/2023).

Ottimi riscontri anche lato comunicazione social con un dato inaspettato soprattutto per il settore dei centri commerciali: la pagina Tik Tok, applicazione più scaricata al mondo e ultimo canale social aperto da IL CENTRO, ha toccato i 180K Mi piace, sottolineando la vicinanza, l’attenzione e il seguito che il mall ha dalla GenZ e non solo.

Un ricco calendario di eventi

A supportare il positivo andamento anche la scelta di un ricco calendario eventi e progetti speciali realizzati dal mall nel 2023 come FOCUS JUNIOR DAYS, il progetto didattico, ludico, interattivo che ha coinvolto 350 bambini in media a weekend nei laboratori scientifici e attività creative che si sono svolti da marzo a novembre, o ancora CANDY WORLD EXPERIENCE, la mostra immersiva dedicata al mondo delle caramelle che ha avuto a IL CENTRO il suo primo evento in Italia e ha visto nei sei mesi di durata oltre 80.000 visitatori scattare e postare foto sui social.

Anche per il 2024 il calendario eventi preannuncia appuntamenti impattanti, coinvolgenti ed esclusivi ai quali non sarà possibile rinunciare.