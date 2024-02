Trovato morto in ditta: tragedia a Rescaldina.

Trovato morto nella ditta

La tragedia è avvenuta la mattina di ieri, domenica 4 febbraio 2024, a Rescaldina. Erano circa le 8.50 quando è stato dato l'allarme per un uomo che si trovava all'interno di una fabbrica, ora dismessa, di via don Repetti.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, l'ambulanza dell'Sos Uboldo e l'automedica dell'ospedale insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Si è trattato di un gesto estremo.