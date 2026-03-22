Arriva il Garante per la disabilità: via alle domande

Arriva il Garante per la disabilità, la nuova iniziativa del Comune di Rescaldina.

Arriva il Garante per la disabilità

Il Comune di Rescaldina istituisce la figura del Garante per la disabilità e pubblica i bandi per l’individuazione sia di questo ruolo sia del Disability Manager, rafforzando così le politiche a sostegno dell’inclusione.

La novità rientra nell’attuazione del programma elettorale del gruppo di maggioranza Vivere Rescaldina ed è stata resa possibile con l’approvazione del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi. Il Garante affiancherà il Disability Manager, figura già presente all’interno dell’ente, con l’obiettivo di supportare l’Amministrazione comunale nella definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche dedicate. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con l’intento di rafforzare il sistema di ascolto, tutela e promozione dei diritti, offrendo al territorio un punto di riferimento istituzionale stabile e competente.

La pubblicazione dei bandi punta a garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione per l’individuazione delle figure, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dall’Amministrazione sul tema dell’inclusione.

Il progetto

A spiegare il significato dell’iniziativa è il consigliere delegato alla Disabilità Luigi Di Lello, che dichiara: “Ho una particolare sensibilità sul tema. Negli ultimi 27 anni, per motivi personali, ho vissuto da vicino il mondo della disabilità: quello della sordocecità, delle disabilità complesse, dei deficit cognitivi e funzionali. Un’esperienza che ha trasformato profondamente il mio modo di guardare il mondo e ha ridefinito le mie priorità, personali e pubbliche. Ho promesso a me stesso che avrei dedicato ogni energia possibile a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro caregiver. Non so fino a che punto riuscirò a realizzare questo impegno, ma credo fermamente che non tentare significhi arrendersi in partenza. Come ricordava Jim Morrison, ‘Vivere senza tentare significa rimanere con il dubbio che ce l’avresti fatta’”. Conclude con speranza il consigliere: “Sono però certo di una cosa: anche il più piccolo passo in avanti, come lo è questo, rappresenta un progresso enorme verso un traguardo fondamentale, quello di una comunità davvero a misura di tutti, e non solo di alcuni”. Con l’introduzione del Garante per la disabilità e il consolidamento del ruolo del Disability Manager, l’Amministrazione comunale rinnova quindi il proprio impegno verso una Rescaldina “più inclusiva, solidale e attenta ai diritti di ogni cittadino” come dicono dal palazzo comunale. Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e sui requisiti richiesti sono disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune.