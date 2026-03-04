Approvato il piano programma Sercop 2026

Durante la seduta dello scorso 24 febbraio, il Consiglio comunale di Arese ha deliberato l’approvazione del Piano Programma 2026 di Sercop, l’azienda speciale per i servizi alla persona.

Il documento rappresenta lo strumento strategico fondamentale per la gestione e la programmazione delle politiche sociali nell’area del rhodense per l’anno in corso. Il Piano delinea con precisione obiettivi, strategie e analisi economiche, ponendo al centro il benessere della persona. L’Amministrazione si pone l’obiettivo di costruire risposte coordinate e sostenibili, garantendo ai cittadini un’assistenza puntuale per i bisogni di natura sociale, sanitaria ed economica.

Il 2026 segna la conferma e lo sviluppo di nuovi modelli di integrazione socio-sanitaria attraverso i PUA – Punti unici di accesso nelle Case di Comunità, che si configurano come la nuova porta d’accesso unitaria per le fragilità, garantendo orientamento e una valutazione multidimensionale immediata. Grazie all’integrazione tra servizi sociali e sanitari, i cittadini – soprattutto anziani e disabili – potranno beneficiare di un progetto assistenziale personalizzato, completo e coordinato.

Una progettazione partecipata e condivisa

Frutto di un accurato lavoro di progettazione partecipata tra i Comuni del territorio e gli operatori del settore, il Piano Programma 2026 definisce i livelli dei servizi offerti per il welfare territoriale nel pieno rispetto degli adempimenti normativi. Il valore aggiunto di questa programmazione risiede nella gestione collegiale delle risorse: un tavolo politico dedicato assicura infatti decisioni tempestive, condivise e coerenti con le reali necessità della cittadinanza.

Il Piano Programma in numeri

Situazione economica e sociale nel 2026

Il 2026 rappresenta un anno di stabilizzazione per Sercop, con un incremento del valore della produzione.

Il valore del PPA per il Comune di Arese è pari a 1.588.985,02 euro (ovvero 1.914.174,45 che rappresentano il totale della spesa a cui si detraggono 325.189,43 tra utili della Gallazzi Vismara e altre fonti di finanziamento)

Valore della produzione per l’intero ambito territoriale: 47.173.026 euro, con una crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente

199 dipendenti e 9.267 utenti serviti

Nonostante il generalizzato aumento dei costi di gestione, i Comuni che hanno affidato a Sercop servizi strategici come le RSA possono beneficiare di una maggiore sostenibilità economica, grazie alla capacità di tali strutture di generare utili da reinvestire nel sistema.

Per il 2026 si prevede una sostanziale stabilità finanziaria rispetto all’anno precedente.