Approvato il Piano per il diritto allo Studio

Approvato in Consiglio comunale a Rho il Piano per l’attuazione del diritto allo Studio. Un documento che mette a disposizione maggiori risorse per la prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento, per l’assistenza a ragazzi con disabilità e stranieri, per le borse di studio, al fine di premiare un numero maggiore di ragazzi. Il Piano comprende anche nuove progettazioni, come, ad esempio, un progetto sulle competenze Stem e sulla robotica in tutte le scuole, ma anche progetti sull’educazione finanziaria e sull’orientamento scolastico.

Il sindaco: “I ragazzi sono il nostro domani: investire su di loro è quanto di più importante possiamo fare”

«ll Piano offre una lettura del presente e guarda alla costruzione del futuro – afferma il sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio l’assessore Paolo Bianchi, i consiglieri comunali, gli Uffici per il risultato raggiunto. I ragazzi sono il nostro domani: investire su di loro è quanto di più importante possiamo fare. L’attenzione alle scuole è costante e sono davvero tanti i progetti messi in campo, per aprire la mente degli studenti, a partire dai più piccoli, e per renderli partecipi della nostra storia e del futuro che ci attende».

L’assessore Bianchi: “Attenzione ai più fragili, per promuovere l’inclusione di chi ha bisogno

Nel corso della sera l’assessore Bianchi ha spiegato quelle che sono le novità più importanti.