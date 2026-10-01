Approvato il Piano ex Alma: «Finisce una storia di degrado»

Dopo decenni di degrado e abbandono, per l’ex Alma di Bareggio si avvicina finalmente la svolta.

Disco verde al Piano ex Alma

Ieri, mercoledì 30 settembre, la Giunta comunale ha approvato in via definitiva il Piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione «AT3 Ex Alma», compiendo l’ultimo passaggio urbanistico prima della rigenerazione della vasta area privata compresa tra le vie 25 Aprile, Diaz e Giovanni XXIII. Ora si procederà con la formalizzazione della convenzione, poi potranno partire le demolizioni degli edifici esistenti.

Dalla demolizione alle nuove costruzioni

Dopo l’adozione dello scorso luglio, il Piano attuativo ha ottenuto il via libera definitivo della Giunta. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi edifici residenziali, accompagnati da un significativo insieme di opere pubbliche e interventi di urbanizzazione destinati a cambiare l’aspetto e la vivibilità della zona. Sono previsti una nuova area verde, parcheggi pubblici, marciapiedi e una pista ciclopedonale collegata alla rete esistente.

Il sindaco Linda Colombo dichiara:

«Finalmente mettiamo la parola fine a una storia di degrado che si trascina da troppo tempo. L’ex Alma è stata per tantissimi anni un’area abbandonata, con strutture ormai degradate che rappresentavano una ferita aperta per quella zona di Bareggio. Dopo aver ottenuto la rimozione dell’amianto, abbiamo portato avanti l’iter per arrivare alla rigenerazione complessiva dell’area».

Un percorso che coinvolge anche altre aree dismesse

L’intervento sull’ex Alma si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione delle aree dismesse portato avanti dall’Amministrazione comunale, che ha già interessato l’ex Sapla e prosegue con altri importanti interventi, tra cui quello sull’ex Cartiera.

Il primo cittadino conclude:

«Stiamo affrontando una dopo l’altra tutte le situazioni che per decenni sono rimaste abbandonate e che sembravano destinate a rimanere così per sempre. Ex Sapla, ex Alma, ex Cartiera sono aree che per troppo tempo hanno rappresentato degrado e che oggi, finalmente, sono rinate o hanno davanti una prospettiva concreta. È un lavoro che richiede tempo, procedure e impegno, ma i risultati stanno arrivando e stanno cambiando il volto di Bareggio».