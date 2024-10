È stato approvato martedì 22 ottobre 2024 in Consiglio comunale ad Arese il Piano per il diritto allo studio, il primo elaborato con le nuove dirigenze degli Istituti comprensivi.

Approvato il piano di diritto allo studio di Arese

“L’approvazione del Piano segna un passaggio importante, perché rappresenta un impegno concreto per il sostegno al percorso di crescita dei nostri ragazzi - hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora alle Politiche educative e istruzione Raffaella Crocetta - Anche quest’anno si lavora su un doppio binario: da un lato, il sostegno alle fragilità che si manifestano sempre più in giovane età e in modo sempre più difficile da individuare e, dall’altro, un potenziamento dell’offerta formativa. Grande attenzione ai progetti relativi alla parità di genere, alla violenza di genere e alla formazione di adulti consapevoli".

Anche nella nuova co-progettazione triennale, in partenza in questo anno scolastico, l’Amministrazione ha richiesto progetti di sostegno alle sempre più preoccupanti problematiche dei ragazzi, come disturbi dell’alimentazione, autolesionismo, isolamento sociale, cyberbullismo, oltre che supporto alla genitorialità, aumentando anche le risorse dedicate.

Le macro aree in cui è diviso

Il piano è diviso per macro aree di lavoro condivise con i Dirigenti Scolastici, lasciando la flessibilità necessaria per affrontare sfide e obiettivi stabiliti:

area dell’inclusione e del benessere

area del sostegno alle fragilità (povertà educativa)

area del supporto all’apprendimento e dell’integrazione scolastica

area dell’educazione digitale e dell’implementazione delle tecnologie applicate alla didattica.

I servizi scolastici sono stati organizzati e garantiti tenuto conto di un tendenziale aumento del numero delle iscrizioni e dei costi a carico dell’Amministrazione (ad esempio ISTAT e contrattuali), senza creare liste di attesa e riservando sempre e comunque risorse specifiche a favore di famiglie in difficoltà e di studenti con bisogni educativi specifici.

Invariato, al momento, l’investimento nel diritto allo studio, con la previsione di nuovi investimenti a partire dal 2025 (anche per adeguamenti delle strutture scolastiche), a sottolineare ancora una volta l’importanza di investire sulle giovani generazioni con impegno, responsabilità e sensibilità: totale complessivo delle risorse garantite pari a 1.355.645 euro, a fronte di entrate pari a 215.700 euro. Investire nell’istruzione è investire nel futuro della nostra comunità.

I ringraziamenti di sindaco e assessore

"Ringraziamo le direzioni didattiche, gli uffici Scuola e Servizi sociali, il personale docente e non docente, gli educatori, i volontari, le associazioni del territorio e le agenzie educative, le famiglie e tutti coloro che operano quotidianamente per il bene dei nostri ragazzi. È fondamentale la partecipazione di tutti per promuovere un sistema educativo inclusivo e sfidante. Il nostro obiettivo comune è che i nostri bambini e i nostri ragazzi crescano e possano studiare in un ambiente sicuro e stimolante, dove possano valorizzare i loro talenti e dove diventare protagonisti, senza lasciare indietro nessuno. Speriamo che possano trovare una mano pronta a prendere la loro, un abbraccio, un sorriso, un amico e tutto ciò che gli serve per volare o tutto ciò che gli serve per chiedere aiuto e, sempre, un luogo dove possano sentirsi liberi di essere ciò che desiderano” – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora alle Politiche educative e istruzione Raffaella Crocetta.

Il piano è disponibile sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/scuola/