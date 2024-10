Capriolo finisce nel Naviglio: salvato dai Vigili del Fuoco VIDEO

Avventura a lieto fine per un capriolo che questa mattina, 23 ottobre 2024, è finito accidentalmente nell'Alzaia Naviglio Grande a Milano: è stato ricollocato a Vanzago.

Capriolo finisce nel Naviglio: salvato dai Vigili del Fuoco

Il personale SAF del Comando di Milano ha recuperato stamane un capriolo maschio che si era imbattuto e avventurato nelle acque milanesi dell'Alzaia Naviglio Grande all'altezza del Circolo Canottieri. L'intervento non è stato semplice poiché l'animale si era incuneato involontariamente in un anfratto del Naviglio, non riuscendo più a correre via.

Con una apposita sedazione il capriolo è stato con cura recuperato dai vigili del fuoco, ricollocato nell'Oasi di Vanzago ed affidato alle cure degli esperti dell'area protetta.