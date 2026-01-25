Protezione civile di Cerro Maggiore, approvato il nuovo piano.

Protezione civile, ecco il nuovo piano

Approvato il nuovo piano di protezione civile così da essere ancora più operativi nelle emergenze. “Il cambiamento delle norme regionali impone di procedere celermente con la revisione del piano – esordisce il sindaco Nuccia Berra – E così abbiamo fatto. Siamo passati da un piano complesso, che prevedeva una risposta aggregata dei tre Comuni convenzionati ossia Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Rescaldina, ad un piano specifico per ogni Comune accompagnato con un documento di coordinamento dei tre diversi piani, soluzione dettata dal fatto che il gruppo di protezione civile di Cerro Maggiore è convenzionato anche con San Vittore Olona e Rescaldina”.

La catena di comando

Oltre all’impostazione del piano stesso, è stata rivista anche la composizione della catena di comando in caso di eventi che richiedano l’azione del gruppo. “Insomma un vero restyling necessario per essere pronti all’evenienza, sperando che tutto rimanga atto amministrativo formale – prosegue il primo cittadino cerrese – Di sicuro la nostra volontà amministrativa vuole garantire quanto più possibile la sicurezza pubblica ed il lavoro del gruppo di protezione civile, ottimamente guidato dal presidente Maurizio Ronzio“.