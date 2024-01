Approvato il bilancio di previsione: "Servizi mantenuti e nuovi investimenti"

Nella seduta consiliare di ieri sera, lunedì 8 gennaio 2024, a Bareggio è stato approvato il bilancio di previsione: soddisfazione da parte della maggioranza.

Bilancio di previsione: "Mantenuti i servizi contenendo al minimo le tariffe"

Hanno affermato i gruppi di maggioranza Lega, Fratelli d'Italia, Bareggio nel Cuore e Civica Colombo Sindaco:

"Un grande lavoro di squadra svolto analizzando capitolo per capitolo che alla fine ha portato ad un risultato più che soddisfacente, ovvero mantenere tutti i servizi, compreso il trasporto scolastico, dando il via nel contempo ai numerosi interventi previsti. Certamente, così come è avvenuto per tutti gli Enti locali, anche il bilancio del nostro Comune ha risentito degli effetti negativi legati all’inflazione, della diminuzione di alcune entrate come l’Imu, del Canone unico patrimoniale e dei minori trasferimenti dallo Stato. Tradotto in cifre si è partiti con meno 200mila euro nelle entrate e con più 200mila euro nelle spese, cioè con un gap negativo di 400mila euro. Nonostante queste difficoltà, la scelta coraggiosa che ha fatto questa Amministrazione, a differenza di altre, è riuscire a non tagliare o ridurre i servizi, in un momento difficile anche per le famiglie. Grazie al lavoro della Giunta e in particolare dell’assessore al Bilancio, Nico Beltramello, abbiamo incrementato l’offerta soprattutto sui servizi socio-assistenziali e grazie al nuovo affidamento della mensa siamo riusciti a ridurre il costo dei pasti. Restano invece inalterate le cifre del pre e post scuola. Questo nonostante la copertura dei servizi a domanda individuale sia notevolmente ridotta: ciò ha significato uno sforzo enorme per mantenere comunque in vigore i servizi senza chiedere grossi sacrifici ai cittadini. Pensiamo che solo per il trasporto scolastico, che viene svolto per circa 50 utenti, il costo è di circa 200mila euro mentre la copertura con le rette sfiora a malapena il 17%, tanto che molti Comuni limitrofi non forniscono da tempo più il servizio a causa dei costi oggettivi elevatissimi".

Le opere pubbliche previste

Hanno poi continuato:

"Mantenuti gli impegni anche per quanto riguarda le opere pubbliche, con l'inserimento a bilancio di interventi importanti e attesi come la rotonda di via Roma, la pista ciclabile di via De Gasperi, grazie anche ai fondi regionali, la manutenzione straordinaria del centro sportivo Magistrelli, degli alloggi Erp, strade e parchi pubblici e soprattutto un impegno costante sulle scuole, dopo anni di abbandono da parte di chi oggi siede all’opposizione e solo ora si accorge dello stato in cui versano le nostre scuole. Noi non siamo abituati alle chiacchiere o ai manifesti mendaci ma a rimboccarci le maniche, tanto che a bilancio sono previsti, oltre alla manutenzione ordinaria dei plessi, anche l’efficientamento energetico della scuola secondaria di San Martino e più di un milione di euro da investire sulla scuola secondaria di via Matteotti grazie al bando RECAP di Regione Lombardia sempre per l'efficientamento energetico del plesso".

Occhi puntati anche sulla sicurezza

E infine hanno concluso: