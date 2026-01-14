Approvato ieri sera, 13 gennaio 2025, in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2026/2028 del Comune di Bareggio.
Approvato il Bilancio di previsione di Bareggio
“Continuiamo a investire senza andare ad aumentare le imposte comunali e le tariffe dei servizi, aspetto non scontato visti i tempi attuali – afferma l’assessore al Bilancio Nico Beltramello – . E’ stato un lavoro intenso, portato avanti con tutta la Giunta e gli uffici, che ci permetterà anche nel prossimo triennio di continuare a migliorare il nostro paese mantenendo gli impegni presi con i cittadini”.
Nel 2026 le spese per investimenti sono superiori ai 3 milioni. I progetti principali riguardano l’efficientamento energetico della scuola secondaria di via Matteotti, la manutenzione di strade e marciapiedi, la climatizzazione della scuola dell’infanzia Munari, la manutenzione straordinaria dell’asilo nido e la realizzazione del nuovo parco di via Vigevano. Altri punti salienti del bilancio sono il mantenimento di tutti i servizi e di tutte le iniziative culturali e ricreative che in questi anni hanno riscosso un notevole gradimento da parte della cittadinanza.
Il commento del sindaco Colombo
“Con il bilancio previsionale 2026/2028 – aggiunge il sindaco Linda Colombo – la nostra Amministrazione si impegna a proseguire sulla strada del progresso, garantendo pari opportunità per tutti i cittadini. Il prossimo triennio vedrà i risultati tangibili degli sforzi compiuti in questi anni dalla nostra Amministrazione con la realizzazione di interventi attesi da tempo e finalmente in via di attuazione come la riqualificazione del Palazzo Casanova, la rotatoria di via Roma e l’ex cartiera. Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per confermare e migliorare i servizi essenziali per la nostra comunità, dalle politiche sociali alle iniziative per l’infanzia e la terza età, passando per il sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità”.