Approvato il Bilancio di previsione di Bareggio

Approvato ieri sera, 13 gennaio 2025, in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2026/2028 del Comune di Bareggio.

“Continuiamo a investire senza andare ad aumentare le imposte comunali e le tariffe dei servizi, aspetto non scontato visti i tempi attuali – afferma l’assessore al Bilancio Nico Beltramello – . E’ stato un lavoro intenso, portato avanti con tutta la Giunta e gli uffici, che ci permetterà anche nel prossimo triennio di continuare a migliorare il nostro paese mantenendo gli impegni presi con i cittadini”.

Nel 2026 le spese per investimenti sono superiori ai 3 milioni. I progetti principali riguardano l’efficientamento energetico della scuola secondaria di via Matteotti, la manutenzione di strade e marciapiedi, la climatizzazione della scuola dell’infanzia Munari, la manutenzione straordinaria dell’asilo nido e la realizzazione del nuovo parco di via Vigevano. Altri punti salienti del bilancio sono il mantenimento di tutti i servizi e di tutte le iniziative culturali e ricreative che in questi anni hanno riscosso un notevole gradimento da parte della cittadinanza.

Il commento del sindaco Colombo