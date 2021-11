Inveruno

Tutto pronto per l'edizione numero 414 dell'Antica Fiera di San Martino. Lo scorso anno, a causa della pandemia da Coronavirus, le iniziative hanno potuto svolgersi solo online, ora si riaccendono i motori per ridare slancio ad una rassegna che è nel cuore non solo degli inverunesi ma di tutto il territorio.

Antica Fiera di San Martino: tutto pronto per la ripartenza

Il primo importante appuntamento sarà giovedì 11 novembre alle 20.30 con la messa celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini nella chiesa parrocchiale di San Martino. La fiera si terrà il 14 e 15 novembre nelle vie centrali di Inveruno e al parco comunale.

Programma

Nel video sulla pagina Facebook del sindaco Sara Bettinelli, il programma completo della manifestazione