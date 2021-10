L'Antica Fiera di San Martino riparte dopo il Covid

A Inveruno

Due giorni dedicati alla Fiera di San Martino di Inveruno, che è arrivata alla sua 414esima edizione: il calendario e le regole.

L'Antica Fiera di San Martino a Inveruno pronta a ripartire dopo l'emergenza Covid: ecco il programma del 2021.

Riparte la tradizionale Fiera di San Martino

Una tradizione storica, un evento che fa parte della tradizione del nostro territorio, e che in questo 2021 arriva a contare la sua 414esima edizione. Se lo scorso anno, a causa della pandemia di Coronavirus, le iniziative hanno potuto svolgersi solo nella forma dell’online e di alcune limitate celebrazioni, si riaccendono i motori per ridare slancio ad una rassegna a cui molti cittadini sisentono legati.

Le parole di sindaco e assessore

Ha spiegato il sindaco Sara Bettinelli:

"Anche quest’anno avremo delle limitazioni sulle iniziative e sulla gestione dell’evento. Nonostante questo, il fatto di avere il sostegno e il patrocinio Regionale, del Ministero dell’Agricoltura e di tanti enti, testimonia la rilevanza che l’Antica Fiera di San Martino ha nel panorama agricolo e della Lombardia".

Ha poi aggiunto l'assessore alla Fiera Luigi Gariboldi:

"Riprendiamo, in sicurezza, a vivere le nostre tradizioni. Tutti noi vorremmo poter tornare alla normalità del pre-Covid19, ma in questa fase è doveroso e opportuno garantire un evento che possa coinvolgere e testimoniare il senso di San Martino, nel rispetto e nella tutela della salute di tutti".

Come si svolgerà la manifestazione

La rassegna, rispetto alla tradizione, si svolgerà in due giorni: domenica 14 e lunedì 15 novembre 2021. Le iniziative si svolgeranno principalmente nel centro storico del paese, in aree ben definite, così da garantire un afflusso e una gestione delle presenze più ordinata. Non vi sarà l’area stand che, normalmente gestita a partire da marzo, non avrebbe potuto essere strutturata e organizzata senza un’adeguata certezza sull’avanzamento dell’emergenza nazionale per il Coronavirus. Altri momenti tradizionali, come la benedizione dei mezzi agricoli, verranno svolti alla sola presenza di alcuni rappresentanti per evitare assembramenti.

Il calendario

- giovedì 11 novembre Chiesa Parrocchiale di San Martino - Messa nella festività di San Martino con la presenzaL'Arcivescovo di Milano Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini.

- sabato 13 novembre Cinema Teatro Brera – Concerto di musica swing promosso dal Polo Culturale del Castanese

- domenica 14 novembre via Magenta – bancarelle di hobbisti piazza San Martino – bancarelle di prodotti a Km0 promosso dalla Coldiretti

piazza San Martino – presenza di alcuni mezzi agricoli a rappresentare le tante aziende agricole del territorio. Al termine della Messa benedizione simbolica

largo Pertini – Accademia della Costina (solo asporto)piazza don Rino Villa – Rockantina’s Friends e Amici del Fulö promuovono la vendita di birreartigianali e castagne (solo asporto)

piazza mercato – giostre e luna park per bambini e famiglie

parco della villa comunale - ‘Fiori d’autunno’: stand ed esposizione di vivaisti della stagione autunnale ed invernale parco della villa comunale – presenza di alcuni animali da fattoria locali

- lunedì 15 novembre vie del centro – fiera mercato piazza mercato – giostre e luna park per bambini e famiglie

Aree Fiera esterne:

- Villa Verganti Veronesi, in collaborazione con Inverart, proporrà una mostra sul maestro Giancarlo Colli

- Tenuta Bramasole: fattoria didattica ad accesso libero con educatori per conoscere gli animali

Attenzione e normative

“Quest’anno, soprattutto dopo quanto ha pagato la nostra comunità per il Coronavirus, si è deciso diorganizzare e promuovere la ripresa di questa importantissima rassegna storica, a cui tutti noi cisentiamo particolarmente legati, ma senza dimenticare l’attenzione alle norme e la tutela della salutedi tutti – commenta Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno – Per questo, come da protocolli nazionali, le aree espositive saranno ad accesso per i possessori di ‘Green pass’ dai 12 anni in su. Agenti della Polizia Locale faranno controlli a campione. Analogamente, su mia precisa ordinanza, vi sarà l’obbligo di utilizzo della mascherina, anche nelle aree esterne, in tutti gli spazi in cui verranno organizzate manifestazioni".