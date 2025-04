L'Anpi di Legnano insieme ad altre sezioni del Nord milanese e ad alcuni partiti chiede che si vigili attentamente in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Borsani affinché non vangano compiuti reati di apologia del fascismo.

Anpi Legnano contro la manifestazione in ricordo di Carlo Borsani

"Anche quest’anno i nostalgici del periodo fascista intendono manifestare a Legnano per ricordare il fascista Carlo Borsani che fu tra i principali sostenitori della Repubblica nazifascista di Salò che ha rappresentato uno dei periodi più bui e brutali della storia del 900 - hanno affermato dalla sezione Anpi di Legnano - Durante tale periodo furono perseguitati ed uccisi migliaia di antifascisti e partigiani che avevano l’obiettivo di far terminare la guerra, e di conquistare quelle libertà e quei diritti che il fascismo aveva negato per 20 anni. L’ ANPI di Legnano sezione Mauro Venegoni medaglia d’oro al valor Militare e trucidato dai fascisti, nel ricordo degli antifascisti legnanesi uccisi, imprigionati e deportati durante la Repubblica di Salò esprime il più grande dissenso per questa manifestazione che oltraggia la nostra città e la memoria tutti gli antifascisti".

"Impedire ogni apologia del fascismo"

"Mantenere viva la memoria è pertanto fondamentale per difendere la democrazia e soprattutto trasmettere alle giovani generazioni, cosa è stato il fascismo e quanto è costata la conquista della libertà e della Costituzione Repubblicana. Nel 80 anniversario della liberazione le forze antifasciste considerano questa manifestazione un oltraggio alla memoria condivisa e chiedono alle istituzioni preposte di vigilare ed impedire ogni apologia del fascismo".

ANPI LEGNANO -SEZ. Mauro Venegoni

Aderiscono

ANPI sez. “M. Venegoni” di Parabiago, ANPI sez. di Rescaldina, ANPI sez. di Canegrate, ANPI sez. “Giovanni e Onorina Pesce” di San Vittore Olona, ANPI sez. “25 Aprile” di San Giorgio su Legnano, ANPI sez. di Cerro Maggiore, ANPI sez. “Davide Galeazzi” Villa Cortese

CGIL, PD Legnano, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5Stelle, Rifondazione Comunista.