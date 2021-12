Anpi Abbiategrasso: Michele Bona nominato presidente

Anpi Abbiategrasso: l'ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Michele Bona, è stato nominato presidente della sezione locale dell'associazione. Sostituisce Marco Garbi, il quale rimarrà comunque nel direttivo.

L'Associazione nazionale partigiani d'Italia, nella sua sezione abbiatense, ha diramato le sue nuove nomine ed a spiccare è il ritorno sulla scena pubblica dell'uscente primo cittadino di Cassinetta, Michele Bona, nominato, per l'appunto, presidente.

Vicepresidente è stata confermata Naomi Contiero, Antonella Beri avrà l'incarico di tesoriere. L'ex presidente Marco Garbi passerà invece nel direttivo insieme a Nino Cristiano, Ivan Mussi, Laura Zicconi e Alberto Fontana. Carlo Amodeo, Francesco Biglieri e Andrea Santarelli saranno i revisori dei conti.

"Felice. Non so stare fermo, sono iscritto da tanti anni all'Anpi (così come lo è mia moglie, nipote di un partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine e mio figlio, che già a 16 anni era iscritto all'Anpi) e volevo poter dare il mio contributo un po' più fattivo all'associazione, ora che non ho più impegni politici. Sono orgoglioso ed onorato di essere stato scelto dal direttivo come presidente e mi auguro di poter diffondere sempre più nel nostro territorio, avvicinando anche sempre più giovani, i valori dell'antifascismo con diverse iniziative e collaborando quanto più possibile (così come ho fatto da sindaco) con le amministrazioni della nostra zona".