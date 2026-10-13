Anche Bareggio a Roma per la transizione energetica

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C’era anche il sindaco di Bareggio Linda Colombo a Roma, martedì 7 ottobre, per «Green Horizon 2026», il Meeting nazionale delle Agenzie energetiche locali promosso da Renael, la Rete nazionale delle Agenzie energetiche locali.

Transizione energetica, il sindaco Colombo a Roma con Renael

Una giornata di confronto sulle sfide che attendono i Comuni, dalla riqualificazione energetica degli edifici alle risorse europee per finanziare gli interventi nei territori, passando per la formazione degli amministratori locali. L’appuntamento ha riunito amministratori, istituzioni ed esperti da tutta Italia per discutere di decarbonizzazione, rigenerazione urbana, efficienza energetica e adattamento ai cambiamenti climatici.

Al centro dei lavori, in particolare, il recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (Epbd) e di quella sull’efficienza energetica (Eed), insieme alle opportunità che potranno arrivare dal futuro Quadro finanziario pluriennale europeo per sostenere gli interventi a livello locale. Alla plenaria sono intervenuti, tra gli altri, Benedetta Brighenti, direttrice generale di Renael, Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, e Antonella Galdi di Anci, insieme a rappresentanti della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di Enea, Mef, Unioncamere e Cnr.

Il confronto è proseguito con quattro gruppi di lavoro dedicati ai distretti energetici a emissioni zero, all’economia circolare, agli strumenti finanziari per la riqualificazione degli edifici attraverso le Comunità energetiche e alla digitalizzazione, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati per programmare le politiche.

La formazione degli amministratori chiamati a guidare il cambiamento

La giornata ha ospitato anche la seconda tappa della masterclass «Formare la leadership», il percorso di alta formazione promosso da Renael per rafforzare le competenze degli amministratori locali chiamati a guidare il cambiamento nei territori. Il programma era iniziato il 6 e 7 luglio all’Isola di San Servolo, a Venezia, con la partecipazione di 65 giovani amministratori provenienti da tutta Italia.

Il sindaco Colombo ha dichiarato:

«La transizione energetica rappresenta una delle grandi sfide che gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare nei prossimi anni. I Comuni saranno protagonisti di questo cambiamento, perché è proprio nei territori che gli obiettivi europei possono diventare interventi concreti. Partecipare a momenti di confronto e formazione come questo, confrontandosi anche con le agenzie che se ne occupano, è importante per acquisire gli strumenti necessari per governare questo cambiamento e trasformare le opportunità in benefici concreti per i cittadini».