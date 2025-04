Anche a Pero le celebrazioni per il 25 aprile

Il 25 aprile si è tenuta la cerimonia istituzionale organizzata dal comune di Pero per celebrare la "Giornata della Liberazione dal nazifascismo" in presenza di cittadini, associazioni, amministratori, autorità militari e religiose.

La manifestazione, organizzata in conformità al Regolamento del Cerimoniale, ha previsto il raduno e l'avvio della cerimonia da piazza Roma alle 10:00 con l'introduzione del programma della giornata, il discorso celebrativo del Sindaco e la posa della corona al Monumento; è poi proseguita con altre tre tappe commemorative ai monumenti: di via Giovanna D'Arco; ai Caduti all'interno del Cimitero; infine ai Caduti di P.zza XXV aprile.

Ha dichiarato il Sindaco Antonino Abbate:

"La ricorrenza della Festa Nazionale del XXV aprile è un giorno di festa per tutti gli Italiani ed è sempre per me un grande onore poterla celebrare solennemente con i cittadini e con i rappresentanti civili, militari e religiosi del nostro Comune. Quest'anno, in rispetto del "lutto nazionale" di cinque giorni proclamato per la scomparsa del Santo Padre, abbiamo ritenuto opportuno celebrare la giornata in modo consono alla circostanza dedicando a Papa Bergoglio, assieme a Don Andrea Tonon, un ricordo del suo Pontificato e un momento di raccoglimento. Molto si potrebbe dire sulla Storia del XX Secolo, certamente, dopo il 25 aprile 1945, è nata un’altra Italia, un’Italia libera dalla tirannia nazifascista, inclusiva e egualitaria che, dopo l'esito del referendum repubblica-monarchia, nel 1948, ha visto il varo di una Costituzione Repubblicana che ha permesso al Paese di diventare una grande Nazione e di crescere sia sul piano dei diritti civili sia su quello economico-sociale".