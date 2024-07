Alloggi Aler, il Pd dopo il sopralluogo di luglio: «Servono interventi tempestivi»

Continua a tenere banco nel magentino-abbiatense il tema degli alloggi di proprietà Aler. Negli ultimi giorni la vicesegretaria del circolo Pd Abbiategrasso e Cassinetta Mari Temporiti e la consigliera comunale Barbara Lovotti hanno svolto un sopralluogo presso le palazzine assieme al Consigliere regionale Simone Negri e la rappresentante del Sicet Ilenia Soriani.

Alloggi Aler, nuovo sopralluogo del Pd Abbiategrasso

Si tratta secondo sopralluogo che gli esponenti dem fanno in questo 2024 dopo il primo avvenuto a gennaio. Lo scopo - precisano - è quello di verificare se, dopo le precedenti segnalazioni, la situazione fosse migliorata o meno.

«Purtroppo, a parte poche note positive, la situazione è tragica per i nostri concittadini che vivono là. Di positivo, la sistemazione di alcuni citofoni e di un ascensore malfunzionante, guasto che avevamo segnalato in una lunga lettera dettaglia con numerose problematiche inviata 6 mesi fa ai responsabili territoriali di Aler».

Dal circolo precisano inoltre come persistano alcune situazioni problematiche:

«Sia a livello di sicurezza che di vera e propria emergenza sanitaria. Vi sono numerosi spazi, un tempo spazi comuni, oggi pieni di rifiuti e, in un caso, pieno di liquami che fuoriescono dalle fogne. Una situazione drammatica anche perché, andando sul posto, si può notare che ci sono persone che trovano rifugio in quei luoghi. Persiste anche il problema rifiuti, con gli inquilini che denunciano numerosi episodi di abbandoni di rifiuti, anche speciali, da parte di persone esterne. Continua anche il problema delle auto abbandonate».

Il centrosinistra accoglie tuttavia con favore la recente installazione di telecamere per monitorare la situazione.

«Come opposizione, abbiamo posto il tema in Consiglio comunale più volte, fin da dicembre 2022, chiedendo che venisse sottoscritto un protocollo con Aler per procedere alla rimozione di auto evidentemente abbandonate e piene di rifiuti: ogni volta è stato ribadito dall’Assessora Bonomi che tale protocollo era imminente. Eppure, nonostante la mozione bocciata nel consiglio comunale di aprile, ancora non conosciamo le sorti di questo protocollo, per altro adottato da molte amministrazioni».

«L'intera filiera di governo è in mano alla Destra, che si occupa di battaglie identitarie dimenticandosi completamente dello stato di disagio in cui sono costretti a vivere decine di famiglie. Servono interventi tempestivi. Il Consigliere Negri ha inoltrato ad Aler e Ats una segnalazione di tutte le situazioni critiche dal punto di vista igenico-sanitario. Abbiamo chiesto, inoltre, un incontro direttamente con Aler, per poter chiedere tempi certi d’intervento. É necessario che Aler garantisca la sicurezza e la salubrità degli spazi».

Le richieste dei dem

Da qui la richiesta all'Amministrazione: