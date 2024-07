Nuovo sopralluogo Pd alle case Aler di Abbiategrasso

Case Aler una questione sociale ancora aperta ad Abbiategrasso e complicata da affrontare per evitare una deriva irrecuperabile.

«Noi abbiamo fatto due sopralluoghi – ci spiega Andrei Lacanu capogruppo Pd in consiglio comunale ad Abbiategrasso – Uno a gennaio e l’altro qualche giorno fa per vedere la situazione e capire se qualcosa è cambiato».

Una situazione di degrado, risultato di molteplici fattori, abusivismo, abbandono rifiuti, situazioni al limite che hanno ricadute negative sugli inquilini che regolarmente vivono le abitazioni Aler assegnate.

«Devo dire che qualcosa si è mosso dall’ultima volta – prosegue – Una delle ascensori che non funzionava, dove era scoppiato anche un incendio, è stata riparata ed ora funziona. La situazione più grave l’abbiamo registrata in via Cervi, dove una stanza adibita ad attività di aggregazione è piena di liquami. Aler è intervenuta con un’azione di spurgo, ma ora è tornato nuovamente il liquido maleodorante e a livello igenico-sanitario pericoloso. Per questo motivo faremo anche una segnalazione ad Ats».