Allagamento in città: le cause

Nell’incontro tenutosi ieri mattina, 23 settembre, nell’ufficio tecnico, si è avuta conferma che la causa dell’allagamento avvenuto a Legnano, all’incrocio fra corso Magenta, via Ratti e via Buozzi, sia da attribuire all’eccessivo recapito di acque che la rete non è riuscita a smaltire nei tempi dovuti.

Allagamento Legnano

Dal Comune informano, inoltre, che contrariamente agli allagamenti per grandine del maggio 2018, la situazione del 19 settembre scorso sia stata aggravata dalla piena dell’Olona per le piogge cadute a monte.

All'incontro del 22 settembre hanno partecipato l’assessore legnanese alle Opere pubbliche Marco Bianchi, i tecnici comunali e Cap Holding.

Le parole dell'assessore Bianchi