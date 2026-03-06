Alessio Urbano torna in campo col gruppo «Viviamo Corbetta»

Torna in campo Alessio Urbano, ex assessore della Giunta Ballarini, che aveva rassegnato le dimissioni nel febbraio 2023 per impegni personali. A darne l’annuncio è il Gruppo civico «Viviamo Corbetta», che «insieme al Gruppo consiliare è lieti di dare il benvenuto ad Alessio Urbano, il quale ha scelto di aderire al nostro progetto».

L’annuncio

Il Gruppo «Viviamo Corbetta» sottolinea il fatto che «Urbano ha una lunga esperienza amministrativa e politica, avendo ricoperto diversi ruoli: consigliere comunale, presidente del Consiglio comunale e, infine, assessore del nostro Comune. Siamo certi, quindi, che potrà dare ancora il suo contributo sempre più attivo, come già fatto in passato, per il bene della nostra comunità di Corbetta».

Le dichiarazioni di Urbano

Da parte sua Alessio Urbano dichiara di essere «molto contento di comunicare di aver accettato l’invito ad aderire al progetto politico e amministrativo del gruppo Viviamo Corbetta. Un progetto nato nel 2016 e che, a mio parere, può orgogliosamente proseguire insieme agli amici presenti in Consiglio comunale per quanto riguarda Sergio Grittini (capogruppo) e Chiara Lavazza, oltre che all’assessore Elisa Baghin, presente in Giunta – afferma – Non intendo dimenticare, tuttavia, tutti coloro che già fanno parte del gruppo e non vedo l’ora di collaborare con coloro che si uniranno a noi. Le importanti infrastrutture e gli importanti progetti amministrativi di questi anni memorabili per la nostra Città, portano la firma concreta di Viviamo Corbetta e credo che questo potrà dare ulteriore forza agli impegni amministrativi che ci vedranno coinvolti».