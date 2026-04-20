Alberto Lovati è il nuovo segretario della Lega di Corbetta

Alberto Lovati è il nuovo segretario della sezione di Corbetta della Lega Salvini Premier.

Le elezioni e il nuovo direttivo

Nei giorni scorsi si è tenuto il congresso della sezione locale, che ha eletto all’unanimità il militante Alberto Lovati come nuovo segretario. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi: Nicola Magistroni e Luciano Piroli entrano nel direttivo.

Il passaggio di consegne è avvenuto con un ringraziamento sentito al precedente segretario, Nicola Magistroni, per l’impegno profuso in questi anni.

Il commento del nuovo segretario

«Ringrazio Nicola Magistroni per il lavoro svolto sin qui con dedizione e passione – ha dichiarato Alberto Lovati – Da oggi mi impegnerò con la massima determinazione per portare avanti le sfide future della nostra sezione, dando continuità al percorso tracciato e rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul territorio, insieme al nuovo direttivo».

Gli obiettivi

Lovati ha subito delineato gli obiettivi prioritari per i prossimi anni: rafforzare la struttura organizzativa della sezione; coinvolgere persone nuove, con particolare attenzione ai giovani; aumentare la presenza capillare sul territorio, nelle frazioni e tra i cittadini; continuare a lavorare in piena sinergia con le realtà del territorio per ottenere risultati tangibili a beneficio della comunità.

«Ringrazio di cuore tutta la sezione per la fiducia accordatami e i militanti che hanno partecipato al congresso», ha concluso Lovati – La Lega di Corbetta si pone così con rinnovato slancio al servizio della cittadinanza, pronta a raccogliere le sfide future con concretezza e vicinanza alle persone».