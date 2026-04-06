Al via il Bilancio partecipativo 2026, stanziati 50mila euro

Bilancio partecipativo 2026: al via le domande per l’ottava edizione dell’iniziativa, intitolata «Le tue idee diventano realtà». Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Corbetta propone la possibilità a cittadini e associazioni di partecipare, con uno o più progetti, al Bilancio partecipativo, che giunge alla sua ottava edizione. L’area tematica scelta per questa edizione è «Pratiche sociali, educative e giovanili». La cifra destinata al bilancio partecipativo è pari a 50mila euro.

Proposte e idee entro il 15 maggio

La presentazione delle proposte e dei progetti dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 maggio all’indirizzo email ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it oppure tramite Pec comune.corbetta@postemailcertificata.it oppure previo appuntamento con l’ufficio protocollo negli orari di apertura. Per maggiori dettagli e per il regolamento completo del bilancio partecipativo è possibile consultare il sito internet del Comune.

Dopo la prima fase di invio delle proposte, si procederà con la seconda fase, dal 18 maggio al 30 giugno, per la valutazione delle proposte; poi nella fase tre, dall’1 luglio al 30 settembre è prevista la presentazione delle proposte ammesse; infine la quarta fase, dall’1 al 31 ottobre, sarà quella delle votazioni delle proposte ammesse.

Il ritorno dell’iniziativa dopo lo stop dello scorso anno

Lo scorso anno, dal momento che i progetti presentati non avevano soddisfatto i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento, l’Amministrazione comunale aveva deciso a inizio giugno un cambio di destinazione per i soldi che avrebbero dovuto essere destinati alla realizzazione del progetto vincente del Bilancio partecipativo, devolvendo l’intera somma ad azioni di sostegno per le famiglie contribuendo con un apposito bonus al pagamento di affitti e utenze. Già allora il sindaco Marco Ballarini aveva però assicurato che il Bilancio partecipativo sarebbe tornato quest’anno «perché crediamo nel valore del confronto e della partecipazione», aveva affermato. L’area tematica scelta per l’ottava edizione è stata quindi ripresa da quella che era prevista lo scorso anno e che poi non è stata realizzata, cioè «Pratiche sociali, educative e giovanili».