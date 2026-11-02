Al Parco Pertini una nuova area sportiva accessibile a tutti

La Giunta ha approvato il progetto da 120mila euro: previste attrezzature per il calisthenics, fitness outdoor e ping-pong, nuovi arredi e videosorveglianza

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Una nuova area dedicata allo sport all’aria aperta, al tempo libero e alla socializzazione, con attrezzature accessibili anche a persone con differenti capacità motorie, sensoriali e cognitive. È il progetto approvato dalla Giunta comunale di Magenta per riqualificare una zona oggi poco utilizzata del Parco Pertini, attraverso un investimento complessivo di 120mila euro e la partecipazione al bando regionale Area Sportiva Giovani.

Un investimento da 120mila euro

Il piano prevede la richiesta di un contributo regionale di 30mila euro, mentre il Comune si farà carico dei restanti 90mila euro, pari al 75% della spesa complessiva. L’intervento punta a valorizzare gli spazi già esistenti, trasformandoli in un luogo più accogliente e frequentato, con nuove opportunità per l’attività fisica e l’aggregazione. Nel dettaglio, saranno realizzati uno spazio per il calisthenics e il fitness outdoor, dotato di attrezzature per l’allenamento a corpo libero, una stazione sportiva multifunzionale pensata per favorire l’attività motoria di utenti con esigenze differenti e un’area dedicata al ping-pong.

Nuovi arredi e videosorveglianza

Le attrezzature saranno accompagnate da una pavimentazione antitrauma, nuovi elementi di arredo urbano e un sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e tutelare il patrimonio pubblico. Saranno installate anche panchine dello stesso modello già presente nei principali parchi e spazi pubblici cittadini, caratterizzate dai richiami al rosso Magenta che contraddistinguono i più recenti interventi di riqualificazione dell’arredo urbano. La posizione del Parco Pertini, vicino agli istituti scolastici e all’oratorio, rende il progetto particolarmente significativo per i giovani e per le realtà educative e associative del territorio.

«Uno spazio sportivo per tutti»

L’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Pelizzari sottolinea:

«Questo progetto nasce dalla volontà di valorizzare il Parco Pertini, arricchendolo con nuovi spazi e opportunità per i cittadini. La realizzazione di un’area sportiva accessibile, insieme ai nuovi arredi e ai sistemi di videosorveglianza, consentirà di rendere il parco più attrattivo, curato e sicuro. È un intervento che guarda soprattutto ai giovani, ma che offrirà occasioni di benessere, incontro e socializzazione a tutta la comunità. Particolare attenzione è stata riservata all’inclusione. Le attrezzature previste sono state progettate per garantire la piena accessibilità e la fruizione da parte di persone con differenti capacità motorie, sensoriali e cognitive, facendo del Parco Pertini uno dei primi spazi sportivi cittadini interamente orientati allo sport per tutti».

Nella foto di copertina: il Parco Pertini com’è ora