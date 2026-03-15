“Aiutiamo i dehors dei commercianti, le piazze rivivrebbero”: l’appello della minoranza di Rescaldina al Comune.

“Aiutiamo i dehors dei commercianti”

“Aiutiamo i dehors”. Così la lista Cambia Rescaldina, forza di opposizione a Rescaldina, chiede al Comune di mettere in atto delle misure per aiutare i commercianti. “Molti di loro ci hanno avvicinati per chiedere un supporto per poter posizionare dei dehors esterni gratuitamente o, comunque, a prezzi contenuti e sarà questa una della nostre prossime ‘battaglie’ al fianco dei commercianti- afferma il consigliere Paolo Magistrali – Crediamo infatti che conceder gratuitamente ai bar di Rescaldina di posizionare qualche tavolino con sedie all’esterno delle proprie attività consentirebbe agli stessi di lavorare un po’ di più in un momento onestamente difficile e congiunturale e al tempo stesso animare maggiormente i centri storici di Rescalda e di Rescaldina. Daremo la possibilità ai commercianti di lavorare di più, offrendo ai cittadini qualche opportunità di svago maggiore; di contro crediamo che al Comune non manchino quei 3-4mila euro in più per far quadrare il bilancio comunale”.

“Ci sarebbe più sicurezza”

E Magistrali aggiunge sempre in merito alla richiesta della lista: “Vorremmo inoltre ricordare che le piazze frequentate maggiormente da cittadini garantiscono anche un maggior presidio per tutti. Vorrei evidenziare che quando ero sindaco, con l’ex assessore Maira Cacucci, avevamo realizzato il progetto ‘Vivi La Piazza’ proprio per consentire ai bar di posizionare dehors esterni senza costi aggiuntivi: un progetto che ha avuto un grande successo con numerose adesioni e dehors molto frequentati. Iniziativa poi replicata nel periodi di ‘Covid’ per le note restrizioni dell’epoca. Un’opportunità che molti titolari di bar hanno chiesto al Comune di replicare, ma che sembra purtroppo caduta nel vuoto. Un vero peccato”.