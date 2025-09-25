Si è conclusa la gara e sono stati affidati dal comune di Bareggio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la via Roma e la ex statale 11, che andrà a sostituire l’incrocio regolato da semaforo.

Affidati i lavori per la rotatoria di via Roma

L’intervento è finanziato grazie a un contributo di Regione Lombardia ricevuto dal Comune con la legge regionale 9/2020, a seguito di un ordine del giorno presentato dal consigliere Silvia Scurati.