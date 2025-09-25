Si è conclusa la gara e sono stati affidati dal comune di Bareggio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la via Roma e la ex statale 11, che andrà a sostituire l’incrocio regolato da semaforo.
Affidati i lavori per la rotatoria di via Roma
L’intervento è finanziato grazie a un contributo di Regione Lombardia ricevuto dal Comune con la legge regionale 9/2020, a seguito di un ordine del giorno presentato dal consigliere Silvia Scurati.
“Si tratta di un’opera attesa da anni, che nel 2026 diventerà finalmente realtà. Un’opera fondamentale non solo per il Comune di Bareggio ma per tutto il territorio – afferma il sindaco Linda Colombo -. L’opera consentirà, infatti, di snellire il traffico e di rendere più sicura la viabilità lungo la ex statale 11, percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini in quanto rappresenta il principale collegamento “su gomma” tra il Magentino e Milano. Inoltre, verranno messi in sicurezza l’attraversamento pedonale utilizzato da tantissimi ragazzi che prendono il pullman per andare a scuola e l’incrocio con viale De Gasperi, ad oggi difficoltoso e pericoloso”.