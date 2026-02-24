“Questa operazione non è soltanto una soluzione industriale, ma la conferma che difendere ricerca, produzione e occupazione è una priorità nazionale"

“Esprimo grande soddisfazione per l’acquisizione di NerPharMa da parte del gruppo Benta, una notizia che rappresenta un vero e proprio respiro di sollievo per i lavoratori e per le loro famiglie. Parliamo di un tema che stiamo seguendo da parecchi mesi con attenzione e determinazione, consapevoli dell’importanza strategica del polo farmaceutico di Nerviano per il nostro territorio e per l’intero Paese”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Acquisizione Nerpharma, Cecchetti (Lega): “Ottima notizia per lavoratori e comparto”

“Questa operazione non è soltanto una soluzione industriale, ma la conferma che difendere ricerca, produzione e occupazione è una priorità nazionale. In questi mesi ho presentato due interrogazioni parlamentari per chiedere al Governo di intervenire sulla vicenda di Nerviano Medical Sciences, sottolineando la necessità di salvaguardare i posti di lavoro e il patrimonio scientifico e tecnologico costruito negli anni. Oggi possiamo dire che quella battaglia istituzionale aveva un senso preciso: tenere alta l’attenzione e lavorare per una soluzione concreta”.

“L’ingresso di un gruppo internazionale come Benta rafforza le prospettive produttive del sito, tutela le competenze presenti e consolida il ruolo di Nerviano nel panorama farmaceutico europeo. Continueremo a vigilare affinché agli impegni seguano investimenti e stabilità occupazionale, perché il lavoro e la ricerca non si difendono a parole, ma con atti concreti”. conclude Cecchetti.