Abbiategrasso Attiva ha incontrato il 19 febbraio 2026 il Sindaco Cesare Nai per fare il punto della situazione in vista dell’ultimo anno di mandato.

Abbiategrasso attiva fa il punto a un anno dalla scadenza del mandato

L’incontro ha permesso di fare il punto su alcuni temi centrali per la città.

CINE-TEATRO NUOVO: UN BENE PER TUTTA LA CITTADINANZA

“Abbiategrasso Attiva ha sempre considerato il Cine-Teatro Nuovo un bene da restituire alla fruizione della cittadinanza. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di apprendere che il Sindaco ha avuto interlocuzioni con le autorità ecclesiastiche, le quali si sono dette favorevoli a concedere l’uso dell’immobile al Comune attraverso un accordo da definire. Sono attualmente in corso le verifiche catastali propedeutiche alla stipula dell’intesa. Una volta concluso questo percorso, l’Amministrazione potrà procedere alla ristrutturazione della struttura, creando un autentico luogo di aggregazione e cultura per Abbiategrasso”.

DATA CENTER: SVILUPPO E OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

“La costruzione di tre data center nel territorio di Abbiategrasso rappresenta una notizia di grande rilievo per la comunità. Si tratta di un investimento che potrà generare ricadute positive significative sul tessuto economico e sociale della città, aprendo nuove prospettive di sviluppo per l’intero territorio”.

CITTADELLA DELLO SPORT: UNA VISIONE INTEGRATA

“Sul fronte sportivo, apprendiamo con favore che il progetto della Cittadella dello Sport potrà essere sviluppato in modo organico, integrando la tensostruttura che sarà posizionata nell’attuale stadio. Un passo concreto verso la realizzazione di un polo sportivo moderno e funzionale per i cittadini”.

PROCESSO HYDRA: COMUNE PRESENTE E PARTE ATTIVA

“Accogliamo con favore la possibile costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso nel processo Hydra. Si tratta di un segnale importante per la comunità e per la difesa della legalità. Vogliamo anche fare chiarezza rispetto ad alcune notizie circolate sui social e sulla stampa: la costituzione di parte civile è possibile perché l’atto non era ancora stato notificato al Comune. Un dato che vale la pena comunicare con trasparenza ai cittadini. Riteniamo tuttavia che su temi così delicati come le infiltrazioni mafiose e la tutela della legalità sia fondamentale mantenere una comunicazione costante, chiara e partecipata, così da consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

SICUREZZA: UN IMPEGNO COSTANTE

“Sul tema della sicurezza, prendiamo atto dell’impegno profuso dal Sindaco, che ha lavorato per costruire sinergie con i Comuni limitrofi e ha mantenuto un dialogo costante con le Forze dell’Ordine. La sicurezza urbana è una sfida complessa, che richiede coordinamento, continuità e collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. In questa direzione, il lavoro avviato dall’Amministrazione rappresenta una base su cui continuare a costruire”.

COESIONE E METODO: UNA RIFLESSIONE COSTRUTTIVA

“Con lo spirito costruttivo che da sempre ci contraddistingue, riteniamo utile condividere alcune considerazioni sul metodo. Dal 2022 ad oggi la maggioranza ha registrato diverse dimissioni di consiglieri in corso di mandato, oltre a momenti di divergenza su atti importanti, come la votazione dello statuto dell’azienda consortile. Sono dinamiche che possono verificarsi in ogni esperienza amministrativa, ma che rendono necessario un rafforzamento del confronto interno e della condivisione preventiva delle scelte, nell’interesse della città e della coalizione stessa.

Abbiategrasso Attiva ribadisce il proprio pieno sostegno alla maggioranza e alla Giunta, e ritiene indispensabile lavorare insieme per garantire un metodo decisionale più inclusivo, una programmazione strategica condivisa su sicurezza e sviluppo, una maggiore valorizzazione delle proposte provenienti da tutte le componenti della coalizione e una comunicazione istituzionale più strutturata sui temi sensibili.

Il nostro obiettivo è contribuire a rafforzare l’azione amministrativa. Per farlo, serve un cambio di passo nel metodo e nel coinvolgimento politico. Abbiategrasso necessita di una maggioranza coesa, dialogante e capace di valorizzare tutte le energie che la compongono”.

UN ULTIMO ANNO PER LASCIARE IL SEGNO

“Abbiategrasso Attiva guarda con fiducia all’ultimo anno di mandato. Le premesse ci sono: progetti concreti, interlocuzioni avviate, opportunità da cogliere. Il nostro impegno, come sempre, sarà quello di contribuire con lealtà e spirito costruttivo al bene della città e dei suoi cittadini”.