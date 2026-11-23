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Sabato mattina, 21 novembre 2026, in Piazza Marconi, la coalizione di centrosinistra composta dal Partito Democratico e dalla lista civica “Bià come la vuoi tu” ha presentato il proprio candidato sindaco alle Amministrative del Comune di Abbiategrasso 2027, Andrei Lacanu.

Profilo del candidato

Ventisei anni, laureato magistrale all’Università di Bologna, Lacanu ha iniziato il proprio percorso politico nei Giovani Democratici, di cui è stato segretario della sezione Est Ticino, e nel Partito Democratico. Dal 2021 ricopre il ruolo di vicesegretario del circolo di Abbiategrasso ed è capogruppo in Consiglio comunale. Eletto consigliere nel 2022 con 161 preferenze, è risultato il più votato tra i candidati del suo partito. Fa inoltre parte della Commissione Affari Generali e Bilancio.

Solida esperienza

Nel corso di questi anni, insieme alle compagne e ai compagni di partito, ha portato avanti un’opposizione ferma ma propositiva, concentrandosi in particolare sui temi delle comunità energetiche, della legalità, dell’edilizia popolare e della sicurezza. Nel suo percorso ha saputo costruire relazioni e occasioni di confronto con cittadine e cittadini, attivisti e realtà associative, distinguendosi per un approccio dialogante e costruttivo. Un impegno che non si è fermato ai confini cittadini: Lacanu ha infatti intrecciato rapporti con interlocutori della Città metropolitana e della Regione, portando alla loro attenzione questioni centrali per il futuro di Abbiategrasso, come Parco commerciale, Ospedale Cantù, linea Milano-Mortarta e Data Center.

La pluralità delle esperienze e delle realtà con cui Lacanu ha collaborato e dialogato nel corso degli anni è emersa chiaramente sabato mattina. A testimoniarla, non solo la partecipazione numerosa di cittadine e cittadini, che ha riempito Piazza Marconi, ma anche gli undici interventi che hanno preceduto quello conclusivo del candidato. Voci diverse, provenienti dal mondo della politica, della scuola, delle professioni, hanno raccontato il proprio impegno sul territorio e le battaglie condivise con Lacanu. Esperienze che, intrecciandosi, hanno composto un mosaico di idee, relazioni e proposte per la nostra Abbiategrasso: una visione di città che Lacanu ha raccolto e restituito nel suo intervento finale, con entusiasmo, emozione e fiducia nel futuro.

(crediti fotografici Enrico Cerri)