Abbandono dei rifiuti: multe fino a 10mila euro e l'illecito diventa penale

E' stata accolta con grande soddisfazione dalla Giunta di Bareggio la nuova legge che inasprisce le pene contro chi abbandona i rifiuti con multe fino a 10mila euro e l'illecito che diventa penale.

Abbandonare rifiuti costerà ancora più caro. Con la Legge 137/2023 è stato modificato l'articolo 255 del Testo Unico Ambientale: ora la multa prevista per gli incivili va da 1.000 a 10.000 euro e può essere aumentata fino al doppio nel caso di rifiuti pericolosi.

“La procedura sanzionatoria – spiega il Comandante della Polizia Locale di Bareggio, Riccardo Milianti - è ancora più severa per gli abbandoni effettuati in aree paesaggistiche protette, come ad esempio il Parco Agricolo Sud Milano, nel quale rientra buona parte del territorio di Bareggio, o la riserva naturalistica del Fontanile Nuovo”.