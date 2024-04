A Vermezzo, Alessandro Filadelfia è il candidato di «Progresso e tradizione»

Il primo a uscire allo scoperto e’ Alessandro Filadelfia, attuale vicesindaco, candidato per la lista civica «Progresso e tradizione la tua Vermezzo con Zelo».

Lunga esperienza politica, 46 anni, è stato sui banchi del Consiglio negli ultimi 15 anni, da assessore e negli ultimi 2 anni e mezzo come vice di Andrea Cipullo.

Una responsabilità importante

Prende il testimone di una compagine rodata, che ha guidato il Comune negli ultime tre mandati. E’ il primo ad uscire allo scoperto, a mettere le carte sul tavolo per quello che sarà il futuro del Paese.

«Il mio impegno sarà nel segno della continuità con l’attuale Amministrazione – spiega Filadelfia – L’esperienza maturata in questi anni è un solido punto di partenza per proseguire su questa linea».

Diversi sono i punti su cui il candidato sindaco sta già lavorando.

«Sarà una squadra preparata – aggiunge – Ci saranno delle riconferme, ma saranno introdotte anche della novità. Il mio obiettivo è anche puntare sui giovani che non mancheranno. Ricordiamo che le nuove generazioni sono il nostro futuro».

Non entra nel dettaglio del suo programma, per evitare di dare suggerimenti agli avversari, che per il momento non si scoprono, forse per tatticismo pre-elettorale.

Un team di persone valide

«Non sono i numeri che mi interessano, sono le persone che dovranno, in caso di vittoria, accompagnarmi in questa avventura – precisa – Dovranno essere persone capaci, preparate, ogni singolo settore dovrà essere affidato a chi ha competenza in quella materia, il mio obiettivo è quello di portare delle migliorie alla comunità, valorizzare quello che già c’è e mantenerlo in buone condizioni. Ad esempio predisporre un piano per intervenire in caso di forti temporali, manutenzione del verde pubblico, manutenzione strade e marciapiedi».

Diversi sono i punti d’azione si cui Alessandro Filadelfia intende garantire un processo di continuità :

«Il sociale è uno dei settori su cui impegneremo molte forze e risorse, aiutare e sostenere chi è difficoltà con interventi mirati alla persona, i nostri cittadini devono sapere che l’Amministrazione farà tutto il possibile per non lasciare indietro nessuno – sottolinea - L’istruzione sarà un altro dei tasselli chiave, perché il futuro di una comunità si costruisce sui banchi di scuola, la cultura è fondamentale. Poi c’è il capitolo sicurezza. I nostri cittadini devono sentirsi sicuri, proseguiremo nel progetto del controllo del territorio avviato con un sistema di videosorveglianza, anche per evitare e limitare l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti».

Un quadro generale d’azione che ricopre vari aspetti per terminare quanto avviato dall’attuale Amministrazione e dare un valore aggiunto alle opere finora realizzate.

«Importante sarà la realizzazione del nuovo centro polifunzionale – chiosa – Sarà una struttura per eventi al coperto, con 190 posti a sedere a disposizione della associazioni, un punto di aggregazione molto importante per la vita sociale della comunità».

Ora non ci resta che attendere di capire chi sarà o saranno i rivali a scendere in campo l’8 e il 9 giugno, per decidere il nuovo nome del sindaco di Vermezzo con Zelo.