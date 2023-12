Raccolta rifiuti: a Vermezzo arriva la Tariffa puntuale

Nuovo anno con tante novità per i cittadini di Vermezzo con Zelo . Oltre al progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con nuove lampade led ad alta efficienza energetica, che verranno installate tra Febbraio e Maggio del prossimo anno e che sostituiranno i corpi luminosi precedenti di vecchia generazione, dal 1 gennaio 2024 per la raccolta differenziata rifiuti entra in vigore la tariffa puntuale.

Scelta per fare la differenza

Si inizia un nuovo percorso con l’obiettivo di agire con scelte sostenibili per garantire una maggiore tutela del prezioso territorio, minacciato dal molteplici fattori.

«Dopo quasi un anno e mezzo di sperimentazione dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore ufficialmente l'applicazione della Tarip (tariffa puntuale) – annuncia il sindaco Andrea Cipullo - La decisione è stata adottata dopo che un percorso virtuoso di sperimentazione ha portato la percentuale di raccolta differenziata all’83% rispetto al 68% del 2021. Questo nuovo metodo di calcolo del pagamento del tributo permetterà a chi ben differenzia i rifiuti di avere una riduzione sulla tassa: sostanzialmente il principio prevede che chi meno inquina ( e più differenzia) meno paga . Vi ricordo di esporre il bidone verde dell' indifferenziato solo quando è pieno perché viene calcolato il volume dello stesso. Nei prossimi giorni verranno distribuiti a tutte le famiglie delle brochure informative e il calendario 2024. Ringraziamo ancora una volta per la sensibilità dimostrata: un piccolo passo, che se condiviso da tutti, può davvero fare la differenza per il futuro per il nostro pianeta».

Con il nuovo gestore

Dal 2 maggio è entrato in servizio il nuovo gestore per il servizio di igiene ambientale. L’Amministrazione comunale ha affidato ad Amaga Spa di Abbiategrasso, per 10 anni, il servizio di igiene ambientale/raccolta rifiuti a Vermezzo con Zelo. Un cambio di operatore che non è avvenuto senza problemi, caratterizzato anche da un duro scontro tra maggioranza e opposizione.