“A Garbatola solo promesse e priorità dimenticate”: la Lega di Nerviano accusa la Giunta comunale di immobilismo verso la frazione.

E’ iniziato il conto alla rovescia per la Commissione Territorio che sarà convocata domani, giovedì 5 febbraio 2026, e che avrà come oggetto la pista ciclopedonale tra le vie Carlo Porta e XX Settebre nella frazione di Garbatola (un’opera da 340mila euro legata alla convenzione per il recupero del Fungo).

Protesta la Lega, forza di minoranza:

“Ecco perché la gestione di questa Amministrazione solleva diverse perplessità:

COMMISSIONI LONTANE DALLA FRAZIONE: Perché riunirsi nel Palazzo Municipale quando si discute di un intervento che impatta pesantemente su Garbatola? La Commissione si sarebbe dovuta svolgere direttamente nella frazione, come peraltro già accaduto in passato e anche in tempi recenti, proprio per favorire la partecipazione dei residenti. Se la Sala Civica non fosse stata disponibile, si sarebbe potuto chiedere ospitalità all’oratorio, come già fatto per S. Ilario. È fondamentale che l’Amministrazione torni a confrontarsi sul posto con i cittadini.

DUE VELOCITÀ E SCELTE NON CONDIVISE: Se da un lato il recupero di un’area abbandonata come quella del Fungo è un fatto positivo, dall’altro emerge un forte sbilanciamento nei tempi. Gli appartamenti sono abitati dalla scorsa estate, ma i progetti per le opere collegate sono ancora in fase iniziale. Oltre al ritardo, non condividiamo le scelte fatte in termini dicompensazione: ci aspettavamo una coordinazione migliore e interventi diversi per consegnare

servizi e infrastrutture realmente utili insieme alle nuove abitazioni.

PRIORITÀ DA RIVEDERE: La vera urgenza per la sicurezza di Garbatola resta Via Isonzo. Una strada critica per chi la percorre in primis a piedi o in bicicletta, più volte segnalata dai Garbatolesi, oggetto di diverse interpellanze e inizialmente inserita nel piano delle opere pubbliche, per poi sparire dai programmi urgenti. Perché si sceglie di non intervenire dove il bisogno di sicurezza è più sentito dai residenti? Aggiungiamo che, nell’ultima Commissione Consiliare fatta proprio a Garbatola, erano stati promessi degli interventi ‘minimi’, per la messa in sicurezza della strada, mai realizzati!

INCOGNITA ESPROPRI: Il cronoprogramma di 5 mesi appare ottimistico. Non c’è ancora una data d’inizio certa e restano da gestire le procedure di esproprio con i privati, un iter che notoriamente rischia di dilatare i tempi di realizzazione.

UN BILANCIO DA MIGLIORARE: Ad oggi, in tutta Nerviano e frazioni (in più di quattro anni della nuova Amministrazione), non è stato ancora realizzato un solo metro di vera pista ciclabile in sede protetta. Ci siamo invece trovati di fronte a semplici corsie ciclabili disegnate sull’asfalto che, oltre a non garantire piena protezione, creano spesso confusione e potenziali pericoli”.