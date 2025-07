la partecipazione al bando

Una nuova vita per il palazzetto dello sport di Robecco sul Naviglio: l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando di Regione Lombardia per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, con la prospettiva concreta di ottenere un finanziamento da 700.000 euro. L’annuncio è arrivato ieri sera, lunedì 28 luglio, durante il consiglio comunale.

700mila euro per la riqualificazione del Palazzetto dello sport

Nel corso della seduta, dopo l’illustrazione della modifica al Dup (Documento unico di programmazione) da parte dell’assessore al Bilancio Samuele Oldani, è stato il sindaco Fortunata Barni a informare il consiglio di quella che ha definito "una notizia rilevante per la vita cittadina".

"Se ci aggiudicheremo i fondi del bando – ha dichiarato il sindaco – potremo finalmente sistemare il nostro palazzetto dello sport, che smetterebbe di essere una cattedrale nel deserto e diventerebbe una struttura fruibile dalle associazioni e dai cittadini".

Il bando regionale mette a disposizione 30 milioni di euro per gli oltre 13.000 impianti sportivi attualmente non funzionanti sul territorio lombardo. Di questi, 21 milioni sono destinati a grandi interventi, categoria nella quale rientra anche Robecco sul Naviglio. Il Comune ha chiesto un contributo da 700.000 euro, al quale si aggiungeranno altri 860.000 euro da fondi propri o tramite un mutuo venticinquennale a condizioni agevolate.

Un intervento a carattere multidisciplinare

Il progetto è stato già presentato lo scorso 14 luglio. Per aumentare le possibilità di ottenere il finanziamento, l’amministrazione ha scelto di puntare su un intervento a carattere multidisciplinare. Come ha spiegato il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Noè, "il piano prevede spazi coperti per calcio, volley, basket e ginnastica artistica, oltre a nuovi spogliatoi per atleti e arbitri, un’infermeria e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con accesso e tribuna dedicati alle persone con disabilità".