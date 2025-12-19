Un investimento complessivo da 200 mila euro nel triennio 2026–2028 a favore dei Comuni di Gaggiano e Corbetta per interventi mirati su edilizia scolastica e viabilità comunale. È quanto previsto da due emendamenti al Bilancio di Previsione 2026–2028 presentati dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Barbara Mazzali.

20mila euro dalla regione per scuole sicure e strade più protette

Nel dettaglio, 100 mila euro sono destinate al Comune di Gaggiano per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento impiantistico, la messa in sicurezza dell’edificio e la riqualificazione delle aree esterne della scuola primaria di via Matteotti 19. Le risorse consentiranno interventi strutturali sugli impianti, sulle murature e sugli spazi esterni, migliorando sicurezza, funzionalità e qualità degli ambienti destinati agli alunni.

Ulteriori 100 mila euro sono invece destinate al Comune di Corbetta per il cofinanziamento regionale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale, finalizzati al rifacimento e alla messa in sicurezza di diverse vie cittadine. Anche in questo caso l’obiettivo è garantire infrastrutture più sicure e moderne, a tutela di cittadini, residenti e attività economiche.

Il commento di Barbara Mazzali

“Investire sulle scuole e sulle strade significa investire sulla qualità della vita delle persone – dichiara Mazzali –. Con questi emendamenti diamo risposte concrete a bisogni reali dei territori, mettendo al centro la sicurezza dei bambini, delle famiglie e di tutta la comunità”.

La consigliera sottolinea anche il valore più ampio degli interventi: “La riqualificazione di una scuola e il rifacimento della viabilità non sono semplici opere pubbliche, ma scelte che incidono sul benessere urbano, sulla vivibilità e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Gli interventi potranno essere attuati con procedure semplificate, garantendo tempi più rapidi per l’avvio dei lavori. “Continuiamo a portare risorse vere sui territori, senza propaganda ma con atti concreti – conclude Mazzali –. Questo è il nostro modo di lavorare: pragmatismo, ascolto e risultati”.