Ferragosto con allerta maltempo in Lombardia: temporali, grandine e vento fino a 75 km/h

Sarà un Ferragosto caldo ma con rischio temporali in Lombardia. La giornata di sabato 15 agosto sarà caratterizzata nel complesso dalla presenza dell’alta pressione, ma l’infiltrazione di correnti più fresche e umide in quota favorirà un aumento dell’instabilità soprattutto nel corso del pomeriggio.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un codice giallo per rischio temporali, invitando a prestare particolare attenzione ai possibili fenomeni intensi.

Il rischio maggiore riguarderà soprattutto Alpi e Prealpi, ma nel corso della giornata non sono esclusi temporali isolati anche sulla pianura lombarda.

Allerta meteo Lombardia, cosa prevede il bollettino

Secondo il bollettino regionale, a Ferragosto la Lombardia sarà ancora interessata da una circolazione anticiclonica, ma l’arrivo di deboli correnti atlantiche più fresche e umide contribuirà a rinnovare le condizioni di instabilità, soprattutto sui rilievi durante le ore pomeridiane.

Già nella prima parte della giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale isolato, con una maggiore probabilità sui settori occidentali e settentrionali della Lombardia.

La fase più instabile è attesa però tra il pomeriggio e la serata.

Temporali, vento forte e grandine: i fenomeni più intensi

Nel corso del pomeriggio e della serata sono previsti locali rovesci e temporali sui rilievi, mentre non si può escludere qualche fenomeno isolato anche sulle zone di pianura.

I temporali più intensi potranno essere accompagnati da fenomeni localmente significativi:

raffiche di vento fino a 75 km/h ;

; precipitazioni intense , con cumulate isolate fino a 40-60 millimetri;

, con cumulate isolate fino a 40-60 millimetri; grandine di piccole o medie dimensioni ;

; improvvisi rovesci temporaleschi anche in aree inizialmente interessate dal sole.

Per questo motivo la presenza dell’allerta gialla per temporali invita alla prudenza soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane della giornata di Ferragosto.

Ferragosto, attenzione soprattutto in montagna

Le condizioni meteorologiche previste richiedono particolare attenzione per chi trascorrerà il Ferragosto in montagna, sulle Prealpi o sulle Alpi lombarde.

I temporali potranno svilupparsi rapidamente nel corso del pomeriggio e potrebbero essere associati a forti raffiche di vento e grandinate. Anche la pianura non è completamente esclusa dai fenomeni, sebbene la probabilità sia inferiore rispetto ai settori montani.

Il quadro meteorologico resterà quindi variabile, con una giornata che potrebbe iniziare all’insegna del caldo e del sole per poi lasciare spazio a temporali localizzati nel pomeriggio e in serata.