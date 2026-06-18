L'iniziatival dell'Institut Français Milano ha condotto studenti e non solo da Abbiategrasso a Magenta sulle tracce della Battaglia

L’Institut Français Milano ha proposto una biciclettata sulle tracce della Battaglia di Magenta

L’esperienza

La storia è una guerra contro il tempo, in quanto chiama a nuova vita fatti ed eroi del passato, così citava Manzoni.

Ebbene, questa forse potrebbe essere la miglior sintesi della biciclettata (balade à vélo in francese) proposta dall’Institut Français Milano agli studenti e non solo.

Un evento che ha permesso di immergersi nella storia del Risorgimento, in quell’intreccio di persone, nazioni e città che ha contribuito alla nascita dell’Italia. In modo particolare si è volto lo sguardo alla Battaglia di Magenta, ove l’apporto francese è non solo riportato nei libri di storia, ma è anche tangibile nei monumenti presenti lungo il percorso che conduce da Abbiategrasso a Magenta.

Una giornata densa, ricca, dove ci sono stati anche dei momenti di piacevole distensione apprezzando il paesaggio verde lungo il naviglio, in un percorso per la maggior parte ciclabile e, dunque, in sicurezza.

La visita

È stato emozionante poter visitare il sacrario dei caduti. Vedere così tanti nomi di soldati francesi, che si sono sacrificati per l’Unità dell’Italia, molti giovanissimi, ha lasciato una profonda riflessione e un insegbamento per il futuro: che la storia non sia mai dimenticata, che si cerchi sempre di renderla fruibile a tutti e che di questa responsabilità se ne facciano carico tutte le generazioni. Per i cittadini di oggi, per i cittadini di domani. E’ anche questo lo spirito che guida l’azione di alcuni ragazzi di Abbiategrasso (Alessandro Pecoraro, Luca Platti e Gianluigi Mussi) che, nel loro piccolo, stanno cercando di fare qualcosa per non far dimenticare la figura di Serafino dell’Uomo, primo “tassello” di questa nostra giornata, e che cmhanno accompagnato questa gita.

Un’amicizia che lega italiani e francesi che anche l’Institut Français Milano è fierodi promuovere e portare avanti, per esempio, con iniziative come questa.