Un concerto di Solidarietà per aiutare Avsi grazie a Vita e Destino

Un evento musicale unico nel suo genere, un concerto a ingresso gratuito fino a esaurimento posti in programma nella bellissima cornice del teatro de Silva di via Castelli Fiorenza a Rho in programma domenica alle 11.

L’orchestra è composta da 65 giovani talenti provenienti dai conservatori di sette diversi Paesi europei

Un concerto di musica classica denominato «Concerto di Solidarietà» promosso dall’associazione Vita e Destino e patrocinato dal Comune con la straordinaria partecipazione della IMF, acronimo di International Music Friendship Orchestracademy. L’orchestra è composta da 65 giovani talenti provenienti dai conservatori di sette diversi Paesi europei che costituiscono nel loro complesso l’Imf Orchestracademy nella quale convivono diverse culture, lingue e religioni.

Ospite d’eccezione sarà il musicista di fama mondiale Marco Pierobon,

Il programma di sala prevede l’esecuzione dello splendido concerto per tromba e orchestra di Alexander Arutiunian (compositore armeno del ’900 che ha dato voce alla sofferenza e al desiderio di pace del suo popolo) e la Quinta sinfonia di Antonín Dvorák, gioioso affresco orchestrale del grande compositore boemo. Ospite d’eccezione sarà il musicista di fama mondiale Marco Pierobon, mentre il direttore sarà Gioele Uberti Foppa, che guiderà con la sua passione ed entusiasmo i 65 elementi dell’orchestra.

Una mattinata per aiutare i progetti 2024 di Avsi, Associazione Volontari per il servizio internazionale

La finalità del concerto è benefica: attraverso la bellezza dell’ascolto di alcuni pezzi di musica classica eseguiti dal vivo, Vita e Destino vuole sensibilizzare il pubblico presente a sostenere i progetti 2024 di Avsi, Associazione Volontari per il servizio internazionale