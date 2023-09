Libri e sport fanno squadra, al via la maratona di lettura

Sabato 30 settembre torna l’appassionante Maratona di Lettura nata dal desiderio dei cittadini di Rho di attivarsi come lettori ad alta voce, un’occasione di incontro unica in città, con l’obiettivo di promuovere la lettura come pratica quotidiana e diffusa.

Un programma ricco di eventi con letture ad alta voce, musica, arte, poesia

L’evento si svolgerà al Molinello Play Village di Rho, dalle 10.30 alle 20.30 con un programma ricco di eventi con letture ad alta voce, musica, arte, poesia, workshop, incontri con l’autore, laboratori e molto altro. La giornata inizierà con una caccia al tesoro dedicata alle società sportive, fino ad un time out per un ricco pic-nic. La giornata proseguirà con la fiera della lettura dove artisti e lettori ad alta voce racconteranno storie di vittorie e insuccessi, sacrifici e traguardi, diversità e unicità tra diversi corner in cui i cittadini potranno fare tappa.

Tanti autori e gli autori del teatro Selvaggio

Questa “fiera della lettura” vedrà protagonisti gli artisti Silvia Beillard, Luca Chieregato, Rosangela Percoco, Why Not, i lettori ad alta voce del Laboratorio di comunità “Leggi che ti passa" e gli attori di Teatro Selvaggio. Seguiranno i “Movimenti musicali” realizzati dall’Accademia Musicale Crepaldi. Dalle 17.30 alle 20.30 si passeranno il testimone letture ad alta voce a tema sportivo con accompagnamento musicale a cura di Alessandro Porro.

Un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo

L’iniziativa fa parte del progetto “Campioni di lettura”, sostenuto da Fondazione Cariplo, ed è realizzata dal Comune di Rho insieme a Consorzio Cooperho AltoMilanese, Cooperativa Sociale Intrecci, Caminante APS, in collaborazione con la Biblioteca di Villa Burba, il network di welfare comunitario #OltreiPerimetri, Fare Diversamente APS e con il patrocinio Csbno.

L'assessore Giro: "Obiettivo è allenare il corpo e la mente insieme per un maggior benessere dei nostri cittadini"

“La Maratona di lettura ritorna con una proposta rinnovata e coinvolgente, collegata al progetto “Campioni di Lettura”: unendo cultura e sport, coinvolgeremo allenatori, atleti e relative famiglie in percorsi di lettura e laboratori, per approcciarsi al libro fuori dai classici circuiti a scuola o in biblioteca. L'evento sarà un punto di partenza per poi coinvolgere le società sportive nell’organizzazione di attività in città e fuori, in diverse fasi. – chiarisce l’assessore alla Cultura, Valentina Giro – Obiettivo è allenare il corpo e la mente insieme per un maggior benessere dei nostri cittadini di tutte le età”.