Dal 15 settembre, con il progetto Il Cuore del Territorio, i settimanali Settegiorni Rho e Bollate, Settegiorni Abbiategrasso e Magenta e Settegiorni Legnano e Alto Milanese accendono i riflettori sui veri protagonisti della vita quotidiana: i baristi, i commercianti e i professionisti della bellezza che, con passione, impegno e dedizione, rendono speciali i nostri paesi e le nostre città.

Settegiorni celebra le storie del territorio con tre grandi iniziative: Barista del Cuore, Negozio del Cuore e Totobeauty!

Dietro ogni bancone, ogni vetrina e ogni poltrona da parrucchiere c’è molto più di un servizio: c’è accoglienza, ascolto, fiducia e un legame autentico con la comunità.

Con queste iniziative vogliamo raccontare e premiare chi, giorno dopo giorno, fa la differenza nel tessuto sociale ed economico del territorio.

Barista del cuore : celebra chi, con un caffè o un sorriso, accoglie ogni giorno clienti e amici, diventando una presenza familiare. Possono partecipare baristi e gestori di bar dei territori dei settimanali aderenti: ogni locale può candidare uno o più professionisti.

: celebra chi, con un caffè o un sorriso, accoglie ogni giorno clienti e amici, diventando una presenza familiare. Possono partecipare baristi e gestori di bar dei territori dei settimanali aderenti: ogni locale può candidare uno o più professionisti. Negozio del cuor e: valorizza il commercio di prossimità, fatto di persone, volti, storie e competenza. L’iniziativa è aperta a tutte le categorie del commercio al dettaglio: abbigliamento e calzature, alimentari e gastronomie, cartolerie e librerie, profumerie ed erboristerie, ferramenta e casalinghi, gioiellerie e ottici, fioristi, negozi per animali, artigianato locale, bar, ristoranti e pizzerie.

e: valorizza il commercio di prossimità, fatto di persone, volti, storie e competenza. L’iniziativa è aperta a tutte le categorie del commercio al dettaglio: abbigliamento e calzature, alimentari e gastronomie, cartolerie e librerie, profumerie ed erboristerie, ferramenta e casalinghi, gioiellerie e ottici, fioristi, negozi per animali, artigianato locale, bar, ristoranti e pizzerie. Totobeauty: mette al centro il talento e la creatività dei professionisti della bellezza e del benessere: parrucchieri, estetisti, barbieri, tatuatori e operatori del benessere (massaggiatori, terapisti, ecc.). Ogni salone o centro può iscrivere più operatori, che concorrono singolarmente.

A partire dal 15 settembre, ogni settimana le edizioni di Settegiorni pubblicheranno un coupon cartaceo con cui i lettori potranno votare i propri beniamini: basta ritagliarlo, compilarlo e consegnarlo nei punti di raccolta ufficiali. Sul giornale sarà poi possibile seguire la classifica aggiornata, scoprendo storie, curiosità, interviste e fotografie dei protagonisti.

Perché partecipare?

Per raccontare il tuo lavoro e far conoscere la tua passione

Per ottenere maggiore visibilità sul territorio

Per rafforzare il legame con i tuoi clienti e la comunità

Perché un semplice gesto quotidiano può fare la differenza

Come iscriversi

Iscriversi è facile e gratuito: contatta la redazione del settimanale del tuo territorio

Ricorda servirà una foto di ogni partecipante!

L’evento finale.

A gennaio, i più votati saranno protagonisti di una cerimonia speciale con premi, sorprese e riconoscimenti pubblici: un’occasione per celebrare chi ogni giorno costruisce fiducia, accoglienza, bellezza e socialità.

Con Netweek e Il Cuore del Territorio, le storie locali diventano protagoniste.