Le immagini pervenute saranno pubblicate gratuitamente su tutte le edizioni di Settegiorni del 7 agosto (per la Giornata Internazionale del gatto) e del 28 agosto (per la Giornata Internazionale del cane). Ecco come fare

Festeggia le Giornate internazionali del gatto e del cane con Settegiorni e OPS Media.

Giornate Internazionali del gatto e del cane: mandateci le vostre foto

Mandaci le foto del tuo “cucciolone”, le pubblicheremo gratuitamente sui numeri del 7 agosto (per i gatti) e del 28 agosto (per i cani).

Stai trascorrendo un’estate spensierata insieme al tuo amico a 4 zampe? L’hai portato in barca con te e hai una foto che lo ritrae in una posa divertente e/o insolita tra le onde, in montagna o più semplicemente a casa? Allora, è il momento di inviarla alla nostra redazione! OPS Media, in occasione delle Giornate internazionali del gatto (8 agosto 2026) e del cane (26 agosto 2026), promuove un’iniziativa speciale dedicata a tutti i lettori di Settegiorni Rho-Bollate, Settegiorni Magenta-Abbiategrasso e Settegiorni Legnano-Altomilanese, che vogliono mostrare al mondo il proprio fedele compagno di avventure.

8 agosto, Giornata Internazionale del gatto

La ricorrenza dell’8 agosto è un appuntamento globale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere dei felini e per riconoscere l’amore che ci regalano quotidianamente. Questi animali, famosi per la loro eleganza e il loro carattere unico, occupano un posto d’onore nelle nostre case, per questo OPS Media vuole rendere omaggio agli amici felini offrendo loro una vetrina d’eccezione sulle pagine del periodico.

“I gatti sono parte delle nostre famiglie – spiegano gli editori – la nostra iniziativa vuole essere un piccolo contributo al rafforzamento del legame d’affetto che gli amici a 4 zampe stringono con noi, portando in dote anche una ricca dose di vitalità e simpatia, sia che si trovino in vacanza o che sorveglino regalmente il divano di casa”.

26 agosto: Giornata Internazionale del cane

Ogni anno, il 26 agosto è un giorno speciale: ricorre infatti la Giornata Internazionale del cane, istituita per onorare il “migliore amico dell’uomo”. Questa ricorrenza non celebra solo la fedeltà e l’affetto incondizionato dei cani, ma serve anche a ricordare l’importanza della loro tutela e del loro benessere. Che siano piccoli cuccioli o cani adulti, i nostri amici meritano un riconoscimento speciale per la gioia che portano in famiglia.

“Attraverso l’iniziativa dedicata al miglior amico dell’uomo, OPS Media desidera rinforzare il legame e l’amore per Fido, creando una grande gallery che unisca tutti i proprietari del territorio in un unico abbraccio virtuale”, spiegano gli editori.

Modalità di partecipazione e invio delle fotografie

Settegiorni pubblicherà le foto dei lettori nell’edizione in uscita il 7 e il 28 agosto. Per partecipare alla nostra iniziativa editoriale, bastano pochi minuti. È fondamentale che le immagini vengano inviate entro il 4 agosto (per la Giornata Internazionale del gatto) ed entro il 23 agosto (per la Giornata Internazionale del cane), rispettando il termine di cinque giorni prima della pubblicazione in edicola. Ogni fotografia deve essere necessariamente accompagnata da alcune informazioni chiave: il nome del cane, il comune dove vive e il nome del proprietario. Sarà un piacere vedere i vostri compagni a quattro zampe protagonisti delle nostre pagine.

Preparate lo smartphone e immortalate il momento più buffo della vostra estate insieme. Aspettiamo i vostri scatti per celebrare queste giornate speciali. Le fotografie dovranno essere inviate via mail agli indirizzi redazione@settegiorni.it oppure redazione@primamilanoovest.it, indicando il nome del vostro amico a quattro zampe, il vostro nome e il comune dove vivete (ci servirà per distinguere la testata di pubblicazione).

Dog lovers di Magentino, Abbiatense, Altomilanese, Rhodense e Bollatese mandateci le vostre foto!