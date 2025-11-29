Fine settimana dedicato al pianoforte grazie al Rusconi

Fine settimana interamente dedicato al pianoforte. Oggi, sabato alle 18.30, all’Auditorium Maggiolini di via De Amicis a Rho, l’Istituto Musicale Rusconi prosegue la stagione concertistica del cinquantesimo anniversario di fondazione con un dialogo fra musica e parole, fra pianista e pubblico, un gioco di specchi tra forma e invenzione che offrirà una chiave d’ascolto nuova e accessibile a tutti: «Piano Talks».

Protagonista il maestro Luca Schieppati che presenterà: «Piano e lontano», l’arte del viaggio, da Bach al Novecento, raccontata al pianoforte. Il concerto esplorerà il tema del viaggio, sia esso reale o fantastico, attraverso i capolavori della letteratura pianistica. Guidati dalle parole e dalle note del maestro Schieppati, si percorrerà un itinerario affascinante: il commiato di J.S. Bach dal fratello nel Capriccio, il pellegrinaggio introspettivo di Schubert e Liszt, le fobie ferroviarie di Rossini nel suo «Un petit train de plaisir» e l’approdo felice verso l’Isola Gioiosa di Debussy.

Domani, domenica 30 alle 16.30, lo stesso maestro Schieppati terrà una masterclass aperta al pubblico con due dei migliori pianisti dell’Istituto di via Madonna: Christopher Chatterton ed Erminio Campanelli: un’occasione rara per assistere al lavoro di perfezionamento con un grande interprete che trasmette il suo sapere agli studenti.