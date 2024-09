Festa dello sport: torna la giornata pensata per grandi e piccini all'insegna del divertimento

Torna la festa dello sport, una giornata dedicata a tutti coloro che vogliono divertirsi, senza limiti di età, e che vogliono conoscere tante attività sportive.

La festa

La festa, organizzata da Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terrà sabato 7 settembre 2024 dalle 10:00 alle 18:00 presso la scuola primaria “G. Rodari”, il parcheggio di largo Falcone e Borsellino e l’area verde del pratone del «Campaccio», con accesso da via Sturzo.

Il programma

Partecipare alla festa dello sport 2024 è semplice: non occorre prenotare, non ci sono divise da indossare, ma basta camminare tra le associazioni sportive ed i gazebi con scarpe comode e poi scegliere tra le diverse discipline. Per grandi e piccini ci saranno anche gonfiabili giganti a tema sportivo dove potersi divertire e sfidare. Inoltre potrete gustare dell’ottimo street food , fruire del servizio bar ed ascoltare musica con il dj Rob G.

Gli orari

Alle 16.30 l’Amministrazione comunale consegnerà i riconoscimenti del Premio al merito sportivo 2023/2024.