Diventa protagonista del Calendario 2026 di Settegiorni e PrimaMilanoOvest: inviaci le foto del tuo territorio

Anche quest’anno realizzeremo il Calendario 2026 che, grazie ai nostri partner e al contributo dei nostri lettori, verrà regalato insieme ai nostri settimanali a partire da lunedì 24 novembre!

Abbiamo bisogno del vostro contributo: angoli nascosti, scorci suggestivi, momenti indimenticabili, colori straordinari… In una parola, il nostro territorio. Sarà proprio questo il protagonista del calendario che da sempre appendiamo nelle nostre case o negli uffici. Un almanacco diverso dal solito, perché pubblicheremo le foto che ci invierete voi lettori, per raccontare la bellezza dei nostri luoghi con gli occhi e le emozioni di chi li vive ogni giorno.

Il calendario di Settegiorni

Il calendario di Settegiorni, creato in collaborazione con le nostre testate Settegiorni Rho, Settegiorni Bollate, Settegiorni Alto Milanese Legnano e Settegiorni Magenta sarà un racconto per immagini: appeso al muro di casa, in ufficio, in laboratorio o in officina, porterà con sé i paesaggi e le suggestioni del territorio. Il Gruppo editoriale Netweek, che edita il quotidiano online e i settimanali in edicola ogni venerdì, realizzerà l’almanacco con le fotografie inviate dai lettori: colori, monumenti, cielo, terra, acqua, natura. Ognuno potrà dare libero sfogo alla fantasia e immortalare la poesia e la forza che caratterizzano i nostri paesaggi.

Ogni partecipante potrà inviare al massimo due scatti. Le 15 immagini (dodici per i mesi, una per la copertina e due per la controcopertina) saranno selezionate dalla redazione e dal marketing. Ogni foto scelta riporterà il nome dell’autore e il luogo ritratto e, se lo si desidera, anche una breve descrizione che spieghi il perché della scelta o cosa rappresenti per voi quello scatto.

Il Calendario 2026 sarà distribuito in omaggio a tutti i lettori con i nostri settimanali Settegiorni Rho, Settegiorni Bollate, Settegiorni Alto Milanese Legnano e Settegiorni Magenta venerdì 28 novembre 2025.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo, basterà inviare le proprie fotografie (massimo due) indicando nell’oggetto “FOTO CALENDARI SETTEGIORNI 2026” e nel testo nome, cognome, luogo della foto, giornale di riferimento e una breve descrizione dell’immagine.

Le foto devono essere orizzontali e con una risoluzione di almeno 300 DPI, per garantire la qualità di stampa.

Tutto va inviato esclusivamente via mail a: marketing@netweek.it entro e non oltre sabato 1 novembre 2025.

Cattura la bellezza intorno a te e condividila con noi!