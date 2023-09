Cari nonni, aspettiamo le vostre storie

Non perdete questa bella occasione per renderli protagonisti: inviateci un breve racconto della loro vita insieme a una foto, pubblicheremo tutto su Settegiorni Rho e Settegiorni Bollate il 29 settembre 2023.

Cari nonni, raccontatemi una storia

La Festa dei nonni si avvicina e vogliamo celebrarla con i nostri lettori. In vista del 2 ottobre vogliamo raccogliere le storie dei nostri nonni e pubblicarle sul giornale. Cari nipoti, rendiamo protagonisti i nonni, fatevi raccontare una storia della loro vita e mandatecela. Ma avete tempo fino al 28 settembre 2023

Come nonno Mario, che racconta la gioia di trascorrere le vacanze insieme ai suoi nipoti:

“Ci svegliavamo con l’entusiasmo di esplorare la spiaggia. Sara, tu eri sempre così entusiasta di raccogliere conchiglie. Le trovavi di tutte le forme e colori, come tesori preziosi che il mare ci donava. E, Matteo, eri il nostro instancabile costruttore di castelli di sabbia. Le tue opere d’arte sulla riva erano invidiate da tutti! Ragazzi, le nostre vacanze al mare sono sempre state speciali, perché le abbiamo vissute insieme, e i momenti con voi sono i ricordi più preziosi che ho”.

Nonni, raccontateci la vostra storia

Quest’anno, con la storica iniziativa “Tanti Auguri Nonni”, lanciamo un nuovo contest dedicato a loro, “Raccontami una storia della tua vita”. Chiedete ai vostri nonni di una breve storia, un aneddoto, un ricordo, un evento speciale della loro vita: di quando eravate piccoli, o quando si sono incontrati e innamorati; l’emozione di diventare nonni, i ricordi più belli legati ai propri nipoti… Aggiungete una foto e inviate tutto al vostro giornale tramite il sito www.tantiaugurinonni.it, via email a redazione@settegiorni.it o via whatsapp al numero 3501489716.

Tutte le storie arrivate in redazione verranno pubblicate in occasione della festa dei nonni all’interno di uno speciale dedicato a loro, grazie alla collaborazione di S.D.C. Srl.

Potete realizzare anche dei brevi video-racconto dove i protagonisti saranno ovviamente i nonni: spediteli a tantiaugurinonni@netweek.it e non dimenticare di scrivere il nome dei nonni, il loro comune di residenza e il nome del giornale del vostro territorio.

Quanta esperienza e saggezza hanno da condividere

I nonni dedicano molto tempo ai nipoti, prendendosene cura con amore e dedizione, un aiuto prezioso per le famiglie. Ma spesso non sappiamo nulla di loro, della loro vita, e non abbiamo nemmeno un attimo o la voglia per ascoltarli. Con la nostra iniziativa desideriamo valorizzare la loro importante figura, non solo come “angeli custodi” dei nipoti, ma anche come custodi di storie e insegnamenti preziosi. Chissà quante cose avrebbero voglia di raccontare ai più giovani, quanta esperienza e saggezza hanno da trasmettere. Almeno in occasione della loro festa, facciamo sentire i nonni protagonisti: sedetevi accanto a loro e incoraggiateli a condividere un episodio della loro vita che magari abbia un significato speciale per loro, un consiglio, una curiosità, un racconto di famiglia, un ricordo speciale partendo magari proprio da una foto e inviateci tutto. Diverse storie sono già arrivate, ma stiamo aspettando proprio la vostra, non perdete questa occasione!